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4.5 G ile hızlı veri transferi yapmaya başladık, 3G mobil İnternet’e göre 3 kat daha hızlı. Fakat bir sorun var! Kısıtlı mobil İnternet paketleri ile 4.5 G Mobil İnternet kullanmak paketimizi 3G’ye göre daha hızlı bitirecek. Bu konu hakkında yazdığımız, İnternet paketi tüketimi hakkında ki makalemizi okuyabilirsiniz..

4.5G ile Paketim Daha Hızlı Mı Bitecek?

4.5G ‘den memnun değiliz çünkü; Hızlı olduğu kadar, İnternet paketimizi de hızlı bitiriyor. Peki ne yapmamız lazım? Tek yapmamız gereken 4.5 G mobil İnternet’i kapatmak olacak. Peki 4.5G mobil İnternet’i kapatınca İnternet bağlantım olmayacak mı? Tabi ki de olacak, İnternet’e 3G ile bağlanabiliyoruz.

4.5G Mobil İnternet Ayarları Nasıl Kapatılır?

LG Marka telefonlarda ayarlar neredeyse tüm modeller ile aynı, yapmanız gerekenleri aşağıda sırası ile yazıyorum.

Telefonumuzdan Ayarlar menüsüne giriyoruz. İlk açılan ekranda Ağlar kısmından tıklıyoruz. Açılan ekranda Daha Fazla ögesinden, Mobil Şebekelere tıklıyoruz. Yine açılan ekranda Ağ Modu diyoruz.

Karşımıza bir menü açılıyor, Açılan menüden aşağıdaki ekran görüntüsü gibi 3G ayarlamanız yeterlidir.

Not: 3G Şebekesini seçtik den sonra bir süre şebekeniz gidecektir. Telefonunuz kısa süre içinde 4G veya 4.5G şebekesinden çıkıp 3G Şebekesine geçiş yapacaktır. Her hangi bir sorun yaşarsanız şebeke ile ilgili, telefonu bir kere kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

Bundan sonra 4.5G Şebekesini hiç kullanmayacak ve İnternet paketiniz yine eskisi gibi size ay sonuna kadar yetecektir.