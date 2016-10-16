Son dönemlerde oldukça karşılaştığımız bir sorunun çözümünü ulaşmaya çalışacağız. LG ve Android akıllı telefonlarda mesaj gönderme işleminde aşağıdaki ekran görüntüsü gibi ”ücretlendirmeye neden olabilir” uyarısı çıkıyor. Bu uyarıya seçimi hatırla iptal dediğinizde, uyarı bir daha karşımıza çıkmıyor ve 4 haneli numaralara bir daha mesaj gönderemiyorsunuz.

Bu işlem için operatörünüzü veya kullanmakta olduğunuz akıllı telefonun müşteri hizmetlerinizi aramanız durumunda pek yardımcı oldukları söylenemez. Zira aşağıda size anlattığımız işlemleri yapmanızı tavsiye edeceklerdir.

4 Haneli Numaralara Mesaj Göndermek için Ne Yapmalıyım?

Android 5.x ve üzeri sürüm kullanan telefonlarda maalesef bu sorunu Hard reset veya Fabrika Ayarlarına Geri dönme işlemi yapmadan kurtulamıyorsunuz. Fabrika ayarlarına ve Hard reset işlemi yapmadan önce telefonunuz yedeğini almanızı öneririm. Çünkü yapacağınız işlemde telefonunuzda bulun tüm veriler silinecektir.

Hard Reset işlemi yapmak istemiyorsanız Ayarlar menüsünden Fabrika ayarlarına Dönmekte bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme İşlemi

Telefonumuzun Ayarlar / Genel / Yedekle & Sıfırla / Fabrika Verilerini Sıfırla işlem münüsünü takip ederek fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz. Hard Reset işlemi yapmak istiyorsanız buradaki makalemiz’den yararlana bilirsiniz.