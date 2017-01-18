59 Dolarlık 7.0 Nougat’lı Telefon: LG Aristo

MetroPCS olarak tanıtılan 59 dolar fiyat etiketine sahip olan LG Aristo sunduğu özelliklerle fiyatı karşılaştırıldığında tam bir f/p ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Şu an ülkemizde bulunmayan LG Aristo, ülkemize gelir mi bilinmiyor.

Tam bir Fiyat/Performans Canavarı

Giriş segmentine hitap eden LG Aristo 5 inç büyüklüğündeki 1280 x 720p çözünürlüğündeki HD ekranıyla bizleri karşılıyor. Yongasında Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisini kullanan telefonun işlemcisi 1.4 x 4 GHz hızında çalışmaktadır. Giriş segmentinde sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri olan RAM ve depolama adına güzel bir karşılama yapan telefon, 1.5 GB RAM kapasitesi ve 16 GB depolama sunmaktadır. Ek olarak bu depolama micro SD kart yardımıyla 32 GB’ kadar arttırılmaktadır.

Android 7.0 Nougat İle Geliyor

Kamera tarafında iddialı olan akıllı telefonun arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde, ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer vermektedir. Kameranın altında parmak izi okuyucusu bulunduran akıllı telefon 2410 mAh batarya kapasitesi ile 1 günü çıkaracak bir performans sergilemektedir. Fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip olan telefonun işletim sisteminde Android 7.0 Nougat yer almaktadır. Birçok amiral gemisinin daha yeni yeni kavuştuğu sistem ile piyasaya çıkan LG Aristo rakiplerine karşı oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor.