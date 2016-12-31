Popüler arayüz temalarından biri olan ADW Launcher 2 Beta kısa bir süre önce Play Store’da kullanıcılara sunuldu.

Binlerce kullanıcının tercih edip kullandığı ve istediği ikon, tema ve bazı özelleştirme gibi özelliklerine sahip olan ADW Launcher, Play Store’da kısa süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Lollipop güncellemesi ile beraber arayüzde herhangi bir değişime gidilmemesi birçok kullanıcının launcher değişikliğine gitmesine sebep olmuştu.

ADW Launcher 2 Beta Kısa Süreliğine Ücretsiz!

ADW kadar popüler olan Apex, Aviate ve Nova arayüz temaları da yine birçok kullanıcının tercih ettiği launcher’lar arasında ve ADW Launcher’da hiçbir değişiklik olmaması bu sözünü ettiğimiz arayüz uygulamalarına yönelmişti. Marshmallow ve Nougat arayüz güncellemeleri ile daha çekici, özelleştirilebilir ve birden çok eklenen temalar ile iyi bir arayüz görünümüne kavuşan ADW Launcher, kaybetmiş olduğu büyük kitledeki kullanıcılarını tekrardan kazanmayı başardı.

Yeni güncelleme ile Play Store’daki yerini alan ADW Launcher’a;

linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Beta kullanmak için Beta test kullanıcısı olmanıza gerek yoktur. Premium olarak satın almak isterseniz 3.99 ABD doları yerine 1.99 ABD doları ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Sınırlı kesimin kullanımına hitap eden ADW Launcher 2 Beta, Sadece Android 7.0 Nougat kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

ADW Launcher 2 Beta İyileştirme ve Özelleştirmeler

* Android 7.1 başlatıcısı kısayollarını destekleme (5.x’e kadar eski sürümlerde sınırlı destek)

* Eklenen yeni simgeler efekt bölüm. Resim filtreleri ve kompozisyonları seçebilirsiniz.

* Duvar kağıdı renklerini kullanarak Dinamik UI renklendirme.

* Ekranları yönetmenin yeni yolu. Masaüstünün boş bir alanını basılı tutun.

* Widget ve kısayol eklemek için yeni bir yol.

* Duvar kağıdını değiştirmenin yeni yolu, masaüstünü kilitleme / kilidini açma veya ayarları erişim. Masaüstünün boş bir alanını basılı tutun ve seçeneği belirleyin.

* Hızlı kaydırma uygulaması çekmece stili eklendi.

* Endeksli hızlı kaydırma uygulaması çekmece stili eklendi.

* Bazı masaüstü geçişleri eklendi.

* Simge rozetlerini yapılandırmak için yeni bölüm eklendi.

* Masaüstü, simge görünümü, klasör görünümü ve uygulama çekmece seçeneklerini yapılandırmak için görsel bir mod eklendi.

* Üst panel / widget’i değiştirmek için seçenek eklendi.

* Alt panelin (dock / widget) içerik türünü değiştirmek için seçenek eklendi.

* Klasörlere yeni kaydırma klasörü modu eklendi. Bu mod, ilk uygulamayı simgesine dokunarak açmanızı ve klasör içeriğini yukarı doğru hızlıca kaydırmanızı sağlar.

* Uygulama sürgüsüne yeni hızlı uygulama arama eklendi.

* Uygulama çekmecesinde geliştirilmiş uygulama kategorileri.

* Kullanıcı hareketlerini yönetmenin gelişmiş bir yolu.

* İç ve dış temaları uygulamak için geliştirilmiş yol.

* Tüm masaüstü nesneleri için geliştirilmiş bağlam menüsü.

* Yeni Özel Widget nesnesi eklendi. Yeni widget’ları widget listesinden ekleyebilir, arkadaşlarınızdan ve diğer geliştiriciden içe aktarabilir, kendi oluşturmanız, düzenlemeniz ve paylaşabilirsiniz.

* Özel widget’lar için bazı başlangıç ​​uzantıları eklendi (zaman / pil)

* Daha fazla uzantı için (hava, gmail, vb.) ADWExtensions paketini kontrol edin.

* Şablon yöneticisi eklendi. Şablonları kaldırın, ekleyin ve paylaşın.

* Geliştirilmiş simge özellikleri iletişim kutusu.

* Geliştirilmiş klasör özellikleri iletişim kutusu.

* Gelişmiş ayarlar / sistemde yedekleme yöneticisi eklendi. Artık, diğer ünlü başlatıcılardan veri içe aktarabilirsiniz (eğer birini özlediyseniz, bize geri bildirim yapalım, böylece ekleyebilirsiniz.)

* Masaüstü kısayollarında ikincil bir işlem yapma imkanı eklendi. İkincil işlemi gerçekleştirmek için masaüstü kısayolunu hızlıca yukarı doğru hızlıca kaydırın.

ADW Launcher 2 Beta Ekran Görüntüleri