Bazı android telefon kullanıcıları ana ekranda duran Google Arama çubuğunu sorun etmiyor. Ancak bazı kullanıcılar telefonu erkanını boş bırakmayı tercih ediyor. En yaygın sebep Google arama çubuğunu, uygulama simgelerini veya duvar kağıdı üzerinde fazla yer kaplaması oluyor.

Android’de Google Arama çubuğunu nasıl kaldıracağınızı sizler için araştırdık. Google Arama çubuğunu kaldırmak pekte zor değildir. Ancak işlem cihazdan cihaza değişebilir.

Google Arama çubuğunu kaldırmanın birkaç kolay ve hızlı yolu var. En belirgin olanı: arama çubuğuna dokunup basılı tutun ve üst kısmındaki kaldırma düğmesine sürükleyip bırakıp bırakamayacağınıza bakın.

Ne yazık ki, başarısız olmuşsanız size bazı alternatif çözümler.

Google uygulamasını devre dışı bırak

Arama çubuğunu kaldırmanın ikinci en kolay yolu Google uygulamasını devre dışı bırakmaktır. Bununla birlikte, ideal değildir çünkü bu alan uygulama kısayolları için kullanılmaz. Ayrıca Google Asistan‘ı durdurur, bu nedenle bu yöntemi yalnızca estetik nedenlerden ötürü arama çubuğunu kaldırmak istiyorsanız kullanın.

Ayarlar ı aç

ı aç Uygulamalar seçin

seçin Google App’ ı seçin

ı seçin Devre dışı bırak’ a dokunun

a dokunun İstendiğinde Uygulamayı Devre Dışı Bırak’a hafifçe vurun.

Özel başlatıcı kullan

Daha iyi bir alternatif, telefonunuzdan herhangi bir işlevsellik çıkarmadan Android ana ekranınızın görünümünü ve çalışma biçimini özelleştirmenizi sağlayan özel başlatıcıyı kurmanızdır.

Tam anlamıyla binlerce ücretsiz başlatıcısı uygulaması var. Bunların çoğu Google Play‘de bulunabiliyor. (Güvenlik nedenleriyle dikkatli davranmanızı öneririz.)

Play Store‘a gidin ve en çok beğendiğiniz başlatıcıyı kurun. Ücretli ve ücretsiz başlatıcılar mevcut.

Tekrar Google Aramayı getirmek isterseniz eğer;

Ana ekranda boş bir alana dokunun ve basılı tutun.

Görüntülenen menüden Widget‘lara dokunun .

Google App klasörüne gidin ve ona dokunun.

Arama çubuğunu klasörün içinden ana ekranlarınızdan birinde uygun alana sürükleyin ve bırakın.