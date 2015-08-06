LG G2, LG G3 ve LG G4 İçin Türkçe Klavye Uygulaması indir. Çoğu Android kullanıcısı klavyesinden memnun değildir ve benim gibi klavyeniz’den çok fazla şey istiyorsanız (sayı tuşu sırası olsun, Türkçe karakterleri desteklesin ve tuşların arası biraz açık olsun) işte burada yardımınıza Xperia Keyboard Koşuyor. Sağ olsun bir XDA geliştiricisi olan bejunk ve yener90 bu muhteşem uygulamayı JB, KK, L ve M çalıştıran diğer cihazlara uyarlamış.
Xperia Türkçe Klavye İndir
Uygulamayı root’lu ve root’suz olarak kullanabilirsiniz. Rootlu seçeneğin farkı Xperia Keyboard kütüphanesini de ekliyor ve bunun sayesinde Google Play’den bu uygulamanın güncellemelerini alabiliyorsunuz.
Xperia Türkçe Klavye Özellikleri
Klavye çok kullanışlı ve yazı yazması çok rahat. Tuşların arasının açık olması yanlış tuşlara basmayı büyük ölçüde azaltıyor. Aynı anda 3 farklı dilin sözlüğünü etkinleştire biliyorsunuz ve dil değiştirmeden 3 farklı dilde öneri alabiliyorsunuz. Ayrıca sayı tuşu sırası da cabası.
Rootsuz Xperia Keyboard v7.3.A.0.28 Yükleme Rehberi
- JellyBean ve KitKat işletim sistemli rootsuz cihazlar için buradan indirin: Xperia Keyboard
- Lollipop, Marshmallow ve Nougat işletim sistemli rootsuz cihazlar için buradan indirin: Xperia Keyboard
- Normal apk gibi yükleyin. Bu kadar.
Rootlu Xperia Keyboard’un Yüklenme Rehberi:
Öncelikle aşağıdan en son güncellemeli v7.3.A.0.28 sürüm numaralı Xperia Keyboard uygulamasını indirin.
- 4.4.x KitKat İşletim sistemli cihazlar için buradan: KK Xperia Keyboard
- 5.x Lollipop, 6.x Marshmallow ve 7 Nougat İşletim sistemli cihazlar için buradan: LL/M/N Xperia Keyboard
- x86 tabanlı Intel işlemcili 4.4 Kitkat işletim sistemli cihazlar için buradan: x86 Xperia Keyboard
Yüklemek İçin 2 Seçenek Bulunuyor
1. Yömtem: Recovery’den Yükleme
- İndirdiğiniz .zip dosyasını telefon hafızanıza kopyalayın.
- Telefonunuzu “Recovery Mode”da başlatıp “İnstall” sekmesinden .zip dosyasını yükleyin.
- telefonuzu yeniden başlatın.
2. Yöntem: Manuel Yükleme
Manuel yükleme 4.4.x, 5.x ve 6.x cihazlarda ufak farklılıklarla yapılıyor.
4.4.x KitKat İçin:
- İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı herhangi bir yere çıkartın.
- “textinput-tng.apk” dosyasını Root Explorer uygulaması yardımıyla System/App klasörünün içine kopyalayın.
- “libswiftkeysdk-java.so” dosyasını da aynı şekilde System/Lib klasörünün içine kopyalayın.
- Son olarak kopyaladığınız dosyaların izinlerini rw-r–r– (0644) olarak değiştirin ve telefonunuzu yeniden başlatın.
5.x Lollipop ve 6.x Marshmallow için:
- İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı herhangi bir yere çıkartın.
- “textinput-tng” klasörünü Root Explorer uygulaması yardımıyla System/App klasörünün içerisine kopyalayın.
- “libswiftkeysdk-java.so” dosyasını da aynı şekilde System/Lib klasörünün içine kopyalayın.
- Yeni kopyaladığınız klasörlerin izinlerini rwxr-xr-x (0755); içerisindeki dosyaların izinlerini ise rw-r–r– (0644) olarak değiştirin ve telefonunuzu yeniden başlatın.
Evet hepsi bu kadar. Yeni Xperia Keyboad’unuz hayırlı olsun.
Ekran Görüntüleri:
xda.daki eklenti silinmiş. tekrar ekler misiniz.
Merhaba, rootlu 6.0 Marshmallow linki verebilir misiniz. Konudaki kırık.
Teşekkür ederim.
mrb. hocam android 6 rootlu lg g3 için link çalışmıyor. acil yardımcı olabilirmisin ?
Hocam mm icin link kaldirilmis her halde yardimci olabilir misin¿
Yeniden link verebilir misin ? Acil lazım şuan uygulama
Bu linke tıklayarak indirebilirsiniz;
https://yadi.sk/d/cgaCQdWIy64nS
Rootlu lolipop link kırık duzeltirmisin
Yapımda emeği geçen herkese teşekkürler.. Ben daha önce Xperia kullanıyordum lg klavyeye bir türlü alışamamıştım… Allah sizden razı olsun kardeşim.. ?
Rica ederiz
Teşekkürler.
Rica ederiz
Lollipop ve Marshmallow işletim sistemli rootsuz cihazlar için buradan
İlgili link indirmiyor, kitkat için ise sorunsuz. Lütfen Marshmallow linkini yenilermisiniz.
güncellendi linkler
Rootsuz bir Xperia klavyesi arıyordum çok makbule geçti teşekkür ederim.
Rica ederiz
Görseldeki fontun ismi nedir?
SJIcecream
Merhabalar,
Rootlu Marsmallow için olan link XDA tarafından kaldırılmış ” vBulletin Message
Invalid Attachment specified. This can happen for a variety of reasons– most likely because the thread or post you are trying to view has been moved or deleted. Please return to the forum home and browse for another similiar post.” hatası veriyor.
Elinizde dosya varsa siz ekleyebilirmisiniz ?
Rootsuz JellyBean ve KitKat sürümü için linkleri yenileyebilir misiniz?Linke bile ulaşamıyorum.
link güncellendi
Klavyeyi seçerken “bu klavye şifreleri ve kredi kartı numaranızı kopyalabilir bu Xperia klavyenin bir özelliğidir” uyarısı veriyor korkmalı mıyız
bu uyarı hangi klavyeyi yüklerseniz yükleyin android os tarafından size çıkacaktır.
Hocam öncelikle emeğinize sağlık G2ye iki türlü yükledim. Ama google play de gözükmüyor ve güncelleme almıyor
uygulamanın son google play güncellemesinden sonra görünmemeye başladı güncellemeler malesef
sağ olasın hacıdayı xperia z1 den lg g4e geçince pişmanlığımın sebebşydi klavyesi.. türkçe karakter yok lgde.. bu ne saçmalık ya. servislerini aradığımda da yardımcı olamıyoruz diyordu. la oğlum türkiyede telefon satıp nası türkçe karakter vermiyosunuz la? neyse.. sap olasın tekrardan
Selamun aleykum oncelıkle cok tesekkur ederız kullanımı hızlandırdı sımdı o klavyeden yazıyorum..
Fakat bende parmak kaydırarak yazma acık ve kapatamıyorum(pasıflestırmeye ızın vermıyo) yazısı var fakat kapatmama ızın vermıyo.
Bu sebepden emojı gulen yuz klavyesını acamıyorum.
Telefon htc m8 androıd 6.0 rootsuz sorun ne olakı ?
silip tekrar yüklemeyi dener misiniz? ben şimdiye kadar öyle bi sorunla karşılaşmadım
Yükleme başarısız hatası alıyorum
hangisini ve nasıl yüklemeye çalışıyorsunuz?
apk ile rootsuz yükledim ancak default klavye olarak seçemiyorum. telefon hala lg’nin stock klavyesini kullanıyor. Ayrıca dil dosyasını da indiremiyor.
klavye açıkken durum çubuğunu indirip klavyeyi ordan değiştirebilirsiniz
4.4.2 kendi kendine kapanıyor durdu diyerek dil dosyası indiriyor
Valla çok saol kardeşim kaç yerden indirdim yükledim hep duruyordu yada açılmıyordu klavye, bu tam 4-4’lük helal olsun… ????
rica ederim, güle güle kullanın 🙂
Mükemmel oldu.ellerinize sağlık
Ellerine sağlık kardeş çok süper oldu ?
Lg g3 32 gb 5.0 yuklu bende 5.0 olanini denedim telefonu yeniden baslattim acildiginda klavye olmamisti explorer ile yukledigim dosya silinmisti
manuel yükledin sanırım. izinlerde bir sıkıntı olmuştur klasörlerin izinleri: rwxr-xr-x (0755); textinput-tng.apk ve libswiftkeysdk-java.so dosyalarının izinlerini ise rw-r–r– (0644) olmalı buna dikkat et.