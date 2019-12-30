Android 11 İle Video Kısıtlaması Kaldırılabilir

Akıllı telefonlardaki video problemlerinden biri de 4K çözünürlükte video çekiminin kısıtlı olmasıdır. Bu kısıtlamanın ana nedeni ise Android platformunun getirmiş olduğu bir güvenliktir. Güvenlik olarak algılanmasının nedeni ise telefonun aşırı güç harcama yapması ve bu süreçte fazla ısınmasıdır. Yeni sızdırılan bilgiye göre Android 11 ile bu kısıtlama kaldırılabilir.

Android 11 ile Video Kısıtlamasına Son

2019’un Eylül ayında tanıtılan Android 10 ile firmaların kullanıcılarına “karanlık mod“ gibi güzel ve efektif bir özellik sunmasını sağlayan Google’ın yeni bir girişimi daha ortaya çıktı. Bu girişimle birlikte Android telefon kullanıcıları, sahip oldukları telefonun firması tarafından verilecek güncellemeyle güzel bir özelliğe kavuşabilecek. Henüz kesin olmayan bu özellik ise video tarafında geliyor.

Videolarımızı 4K çözünürlükte çektiğimiz zaman bazı akıllı telefonlarda 5 dakika, bazı akıllı telefonlarda ise 10 dakika sınırlaması ile karşılaşıyoruz. Hem çözünürlüğün yüksek kapasitede olması hem de bu süreçte telefonun fazla güç harcayarak aşırı ısınması kısıtlamayı getiriyor. Belirtilen bilgilere göre 4K çözünürlükte 10 dakikalık bir video çekimi yaklaşık 4 GB bir boyuta ulaşıyor. Örnek olarak vermek gerekirse 32 GB depolama alanına sahip bir akıllı telefonda bu çözünürlükte video çekmek istediğimizde sadece 6 kere çekebiliyoruz.

Android işletim sisteminin tabanını geliştirmeye çalışan geliştiriciler 64-bit üzerinde yeni bir yazılım sağlamaya çalışıyor. Bu yazılım ile birlikte yeni nesil akıllı telefonlarda video kısıtlaması tarihe geçebilir. Yapılan denemelerde ise 32 GB depolama alanına sahip bir akıllı telefonun hafızası dolana kadar 4K video çekimi yapılarak başarıya ulaşıldığı belirtiliyor. Yeni işletim sisteminin 2020 yılının Ağustos-Eylül aylarında tanıtılmasına muhtemel olarak bakılıyor.