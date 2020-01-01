Android 11 Özellikleri Nasıl Olacak?

2020 yılının yeni işletim sistemi olacak Android 11 için yılın ilk gününden itibaren gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Önceki yaptığımız haberde yeni işletim sisteminin getireceği en önemli özelliği açıklamıştık. O özellikle ilgili bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu haberimizde Android 11 özellikleri hakkında çeşitli bilgileri size aktaracağız. İşte beklenen muhtemel özellikler:

Kötü ve Çirkin Görünen Emojilere Son!

Akıllı telefon dünyasında insanlar, birbirleriyle iletişim halindeyken ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken birçok kez emojilere başvurur. Bu emojilerin görünümü, kişinin hitap ettiği kişileri etkilemesi açısından çok önemlidir. İnsanların buna dikkat etmesi açısından yeni işletim sisteminde güzel ve hoş emojilerle karşılaşılması bekleniyor. Bu özelliğin geleceğini düşündüren en önemli durum ise firmaların akıllı telefonların özel emoji paketleri yüklemesi oluyor.

Ekran Kaydı Özelliği

Google firmasının sağlamış olduğu Android işletim sisteminde en önemli eksiklerden biri olarak görülen özellik ekran kaydı oluyor. İnsanların ekran kaydı yapması için 3.parti uygulamalara ihtiyaç duyduğu bu dönemde çoğu firma, verdikleri yazılımı geliştirerek akıllı telefonlarına bu özelliği entegre ediyor. Şu an için LG V30+ telefonumda ilk kez Android 9.0 Pie işletim sistemiyle birlikte bu özelliğe kavuştum. Umarız Android 11 ile güncellemeyi alacak akıllı telefonların hepsi kavuşur.

Google Asistan Kilitliyken Aktif Olacak

Apple akıllı telefonlarında yer alan Siri ve Android akıllı telefonlarda yer alan Google Asistan kıyasıya mücadele ediyor. Aralarında fark olsa da her ikisi de çok kullanışlı lakin Android kullanıcılarının artık bu özelliğe kavuşması gerekiyor. Apple kullanıcıları ekran kilitliyken sesli komut vererek işlerini hızlı yaparken Android kullanıcıları her zaman kilit ekranını aşması gerekiyor. Android 11 özellikleri olarak en iyi yeniliğin bu olacağı düşünülüyor. Umarız Google yetkilileri bu yeniliği sunar.

Karanlık Mod Zamanlaması

Nihayet Android 10 Q işletim sistemiyle birlikte akıllı telefonlar karanlık mod özelliğine kavuşmaya başladı. Birçok uygulama da bunu destekler nitelikte güncellemelerini gerçekleştiriyor. Yeni işletim sisteminde yapılacak mod yeniliğin zamanlama olması bekleniyor. Özellikle AOD özelliğine sahip akıllı telefonlarda zaman aralığı belirlenerek ne zaman kapalı ne zaman açık olacağı seçilebiliyor. Aynı özelliğin karanlık mod için de geleceği düşünülüyor.