Android 6.0.1 Güncellemesi Alacak LG Cihazlar

LG G4 ile başlayan Android 6.0 güncellemesi diğer cihazlar için hala devam ediyor. Küresel anlanda LG G3 Android 6.0 Marshmallow güncellemesi tamamlamak üzere. Fakat ülkemizde resmi olarak LG G3 güncellemesi başlamadı. LG Türkiye yetkilileri gecikmenin sebeblerini global sorunlar olduğunu belirtmekte. LG G3 Android 6.0 güncellemesi daha alamışken şimdide Android 6.0.1 güncellemesi dağıtılmaya başlayacak. Yakın zamanda LG Kullanıcılarının bazıları yeni bir yazılım güncellemesi alabilir.
Android 6.0.1 Güncellemesi Alacak Cihazlar
- LG V10
- LG G4
- LG G3
- LG G Flex 2
Bu dört cihaz için yeni bir güncelleme geleceği kesin olarak görünüyor. Diger cihazlar için şuanda kesin bir bilgi bulunmuyor.
Android 6.0.1 ile gelen en büyük yenilik, yeni hareketli emojilerin olması. Bir kaç hata düzeltmeside içeriyor tabi ki.
merhaba güncelleme yaptım ama hala 5.0 olarak görünüyor sebebi ne ?
LG Leon H-324 ucun olucakmi???Android guncellemesi.Bende Android 5.0.1….6.0.1 olmasi istiyorum…Ne olur cevab yazin.
lg g3 unutuldu herhalde 6.0.1 gelmez bu saatten sonra
merhaba LG G3 Stylus 8GB var bende bu telefona android 6 geldi mi ? Geldiyse nasıl yaparız
Gelmedimi 6.0.1 Lg g3 e
Ne zaman geliyor bu 6.0.1 rootsuz normal güncelleme ile.
Bende lg g3 pc suite üzerinden güncelleme 6.0 yaptım fakat cihazda ses sorunu oluştu zil sesi azaldi kulaga gelende de cızırtı oldu. Bazen düzeliyor ikiside ama genelde bozuk 2 aydir böyle kullanıyorum bu sorun olsada cok memnunum telefonumdan lg ye çamur atmayin g3 ilk ciktigi zamanki diger modellerle fiyatini ve ozelliklerini karsilastirin sonra konuşun 16gb benim telefonum 16 gb ta hafiza karti var ikiside doldu telefon hala hizli.ses sorunuda 6.01 den sonra duzelir diye düşünüyorum…
Abi hadi nolur artik verin 6.0.1 abi
Arkadaşlar ben A5 2015 samsung modeli kullanıyordum fakat onda da 4.5 g olmadığı için lg g3 ile degistim. Ben yıllardır samsung kullanıyordum guncellemeleri otomatik alıyordu ve telefonda da herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Ama lg g3 tamam güzel telefon ama güncelleme konusunda sıfır.
500 tl lik dandik telefonlar bile kendi kendine güncelleme alıyor hemde vaktinde ama lg de bu yok, birde dünya ya acilmislar.
Allah rizasi icin artik 6.1 i verin
Lg g4c icin gelicekmi
6.0.1 ne zaman gelecek suan da surumum 6.0 guncellemek istiyorum mevcut olan son surumu kullanıyorsunuz diyor ne zaman gelecek 6.0.1 ?
ACABA LGG4 İÇİN 6.0.1 NE ZAMAN GELİCEK BİDE BENİM TELEFON ŞUAN 5.1 GÜNCELLEME GELİNCE BEN İLK 6.0 YAPIP SONRA 6.0.1 Mİ YAPICAM YOKSA 5.1 DEN DİREK 6.0.1 E Mİ GEÇİŞ YAPICAK
Yurt disindan gelme lg g4 var fakat surum 5.1 buna guncelleme gelmistir fakat imei atilmis sanirim o yuzden gelmiyor odinden guncelleme yapsak imei ucar mi ?
G3 D855TR ye 2019da falan gelir herhalde
lg support tools ile az önce 6.0 dan 6.0.1 e geçiş yaptım ve gayet sağlıklı
Merhaba hsn Bey, 6.0.1 güncellemesinden bahsetmişsiniz. Hangi cihaza yüklediğiniz ile ilgili bilgi verebilir misiniz ?
G4 için geldi mi 6.0.1
Hayır henüz sunulmadı. Tarafımıza bilgi ulaşınca paylaşmış olacağız. Takipte kalın.
Lg aldığıma bin pişman oldum. Bir daha en son tercihimdir. Altı üstü bir güncelleme göndereceksiniz. Severek aldım lg g3 telefonunu bir daha asla. Keşke Sony den geçiş yapmasaydım.
Sanki sony cok iyi hatta berbat
Ya arkadaş lg pc suite ile güncelleme denedim. Telefon açılış ekranında dondu kaldı. Şimdi işin yoksa garanti, servis uğraş dur. 🙁
Hard reset ile güç bela kurtardım telefonu. Ondan sonra onlarca güncelleme geldi ayarlar yedek yüklemeleri falan en az 4-5 saatim gitti. Bir daha lg pc suite ile yüklemeyi kesinlikle yapmam! Tavsiye etmem…
Furkan arkadaşın dediği gibi denedim 2 güncelleme var yazısı bana da geldi ama yükseltmeye onay veremedim. Niçin normal güncelleme verilmiyor? Çıkan sürüm bir beta versiyon mu acaba?
Sizin cihaz türkiye mi yoksa avrupamı bizde ona göre polonya romunu kaldırıp güncelleme yapalım.
G4 stylus nasil bakcaz polondia mi turkiyemi diye lutfen cevap verin
Ayarlar>Genel>Telefon Hakkında>Yazılım Bilgileri>Program Versiyonu bölümünde TR yazıyorsa veya Donanım Bilgilerin de Telefon modeli kısmında TR yazıyorsa LG türkiye’dir.
Lg pc suite yle yapsak hard reset le kurtulur mu plz cevap
Arkadaşlar benim de tel lg g3. Telden güncelleme yap dediğimde son güncelleme mevcut diyordu. PC ye lg pc suite indirdim ordan teli bağlayıp güncelleme denetle dediğimde iki tane güncelleme mevcut dedi. Yukledim ikisinide. Şuan marshmallow yuklu. Sizde deneyin belki olur. Denemekten zarar gelmez ☺
Sizin cihaz türkiye mi yoksa avrupamı bizde ona göre polonya romunu kaldırıp güncelleme yapalım.
Nasil yapicaz
Cihaziniz turkiye cihazi mi
Evet
Bence g3 dışlandı
G3 için 6.0.1 yetmez, 7.0 da gelmeli.
Bence de…
Hem bu kadar süre gelmeyen 6.0 yerine doğrudan 7.0 ile uğraşsınlar. Daha hayırlı bir iş yaparlar…
LG ALDIĞIMA BİN PİŞMAN OLDUM ALLAH BELANIZI VERSİN 3 4 AYDIR BİR GÜNCELLEMEYİ GETİRMEDİNİZ SİZİN YÜZÜNÜZE IPHONE YE GEÇİYORUM.
bana kalsa g3 ün android 6.0 güncellemesini atlayıp direk andorid 6.0.1 güncellemesi gelecektir tahminen buna dayalı güncelleme suan gelmiyor
Malesef fati 6.00 daha gelmedi
Yani güncelleme almayacaksa lütfen söyleyin artık
Merhaba LG G3 6.0 Güncellemesi ne zaman gelecek lütfen artık bir el atın Camerada sorun var düzelmesi için güncelleme şartmış.NOT: ANDROİD’den iğreniyorum artık.
Tarih yokmu bir tarih verin lutfen
G4 Stylus da alacak mi 6.0.1 ?
Hayir
Nasıl hayır ya 6.0 la maf oldu telefon düzeltilmesi lazım
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