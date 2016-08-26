Günümüzün tartışma konusu hiç şüphesiz Android 7.0 Nougat işletim sistemi olmuş durumdadır. 22 Ağustos 2016 tarihinde resmi olarak yayımlanan Android 7.0 Nougat güncellemesine Google Nexus ve AndroidOne telefonlar kısa sürede kavuşacakken diğer Android akıllı telefonlar da üreticisinin belirlediği tarihte Android 7.0 Nougat güncellemesini alacaklar. Ancak çoğu akıllı telefon kullanıcısı bu güncellemeye kavuşamayacak. Güncellemeye kavuşamayan telefonlar için çok kısa sürede Android 7.0 Nougat Custom Romlar yayınlanacak.

  • Hangi, LG akıllı telefonlar Android 7.0 Custom ROM desteği alacak ?

Bizi takip ederek 7.0 Noguat Costum Rom‘u hangi telefonların alacağını öğrenebilirsiniz.

  • Hangi, LG akıllı telefonlar Android 7.0 Custom ROM destekliyor ?

Kullandığınız LG akıllı telefonun modelini yorum olarak bize yazarsanız, telefon modelinizin Android 7.0 Costum rom alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

22 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan Android 7.0 Nougat güncellemesinin kaynak kodlarının geliştiricilere ulaşmasıyla birlikte çok kısa sürede yazılım desteği almayan telefonlara Custom Romlar ile yazılım desteği verilmesi bekleniyor. Özellikle ROM kategorisinde zirvede olan CyanogenMod’un kısa sürede Android 7.0 Nougat tabanlı Custom Rom çıkarması bekleniyor.

# Nougat Costum Rom’u ilk siz yükleyin

Bu başlığı açmamızda ki amaç, LG akıllı telefonunuza Android Nougat Costum Rom çıktığında ilk sizin haberdar olmanızdır. Aşağıda ki yorum bölümüne yorum yazarak ve yorumlara abone olarak bu güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Herkes’den önce Android 7.0 Nougat Costum romu siz yükleyin!

# Android 7.0 Nougat Costum Rom Hazırlanan Telefonlar

LG G3 D855 Android 7.0 Nougat AOSP ROM

LG G2 D800 Android 7.0 Nougat AOSP ROM Yayımlandı!

LG Nexus 4’e Android 7.0 Nougat Yüklediler

  • kyle

    lg stylo 2

  • Lg kullanıcısı

    Lg g4c android 6.0 sürümü nasıl root ediliyor lütfen yardım.
    Birde bu cihaza android 7 gelirmi gelmessede 7 romları ne zaman gelir ?

  • ali

    k8 (350-tr)

  • Hamza

    lg g4c nezman gelir custom rom

  • Hasan

    Lg g2 16GB cihazim var guncelleme gelecek mi acaba

    • Ahmet Dizdar

      LG G2’ye 7.0 Nougat’ın resmi olarak değil ama custom rom olarak geleceğini biliyoruz.

  • gökhan

    d855 g3 android 7 costum rom bekliyoruz ux 5 ile birlikte

  • Hüseyin Soylu

    AOSP Rom 7.0 sürümü çıkmış D850 için xda da konu var.D855 içinde çıktımı

    • Ahmet Dizdar

      Yakında gelecek. Android 7.0 Nougat kodları yayımlandığı için ilk olarak LG G3 modellerine custom rom olarak sunulacak.

  • hüseyin

    Andriod 7 geldiğinde yüklemek isterim umarım başarılıdır.

  • mustafa

    lg g3 icin 7.0 rom ne zaman cıkar ??

    • Ahmet Dizdar

      Custom rom kodları internette yayınlandı. Yakın bir zamanda çıkmasını bekliyoruz. Takipte haklın.

      • mustafa

        tamamdır 😀

  • Mehmet Veysi UZUNCA

    Huawei Ascend G7 GELİCEK Mİ SAYGILAR

    • Ahmet Dizdar

      Henüz hangi telefonlara geleceği belli değil ancak geldiğinde sitemizde paylaşmış oluruz. Takipte kalın.

  • Hüseyin

    Lg g3 d855 tr android 7 alicak mi bir de cynogen mod mu olcak sadece ux 5 tabanli cikicak mi

    • Ahmet Dizdar

      LG G3 modelinin Android 7.0 Nougat güncellemesini resmi olarak almayacağını düşünüyoruz. CyanogenMod tarafından 7.0 custom rom yapılırsa biz sitemizde paylaşırız ve CyanogenMod UX 5 arayüzünü yeni custom rom’a da uyarlar (tema olarak verilebilir)

  • Mehmet

    Peki G4 Stylus için Android 7.0 custom rom ne zaman çıkar ?

    • Ahmet Dizdar

      henüz belli değil. Tarafımıza bilgi ulaştıkça paylacağız.

  • Nde

    LG G5 SE

    • Ahmet Dizdar

      LG G5 SE modeli resmi olarak Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak.

  • Veli

    G4 Stylus için custom rom olacak mı ?

    • Ahmet Dizdar

      almasını bekliyoruz.

  • Mehmet

    G4 Stylus Android 7.0 ı alacak mı ?

    • Ahmet Dizdar

      LG G4 Stylus Android 7.0 almayacak gibi görünüyor ancak ona custom rom çıkarılabilir

  • Ali

    G4 Stylus custom rom alabilir mi ?

    • Ahmet Dizdar

      LG modellerinde almayan modeller için 7.0 custom rom çıkacağını düşünüyoruz. Takipte kalın

  • hsn

    LG G4 Beat?

    • Ahmet Dizdar

      LG modellerinde almayan cihazlar için verileceğini düşünüyoruz. Bilgiler geldikçe paylaşacağız.

  • Mümün inan

    LG G2 D802 ne durumda biz 5.0.1 lolipop ta kaldık hiç birşey gelmiyor telefonu 2 yıldır kullanıyorum memnunum fakat güncelleme gelmediği için değiştirmek istiyorum…

    • Ahmet Dizdar

      LG G2 modeline custom rom olarak 6.0.1 verildi. Sitemizde paylaştığımız makalelerden yararlanarak kurabilirsiniz. Yakında 7.0 custom rom gelmesini bekliyoruz. LG modelleri için çıktığında tek tek paylaşacağız.

      • Mümün inan

        Custom romlarda tüm özellikler çalışıyormu acaba, ben 7 yi ekranı ikiye bölerek 2 işlemi aynı anda yapabilmek için istiyorum

  • Mehmet

    Benim modeli yazmama gerek yok seve seve destekleyecek..

  • Gürkan Zencirci

    G4 kullanıcısıyım nougat’In gelmesi bekleniyor ama resmi olarak gelmeden yükleyip deneyimlemek güzel olacaktır 🙂

    • Ahmet Dizdar

      LG G4’e orjinal (resmi) güncelleme tarihi ile ilgili makale yazdık. Sitemizde bulabilirsiniz.

  • Mehmet Yılmaz

    Lg G3 D855 AME versiyonu güncelleme almazsa romu yüklersek sıkıntı olur mu ?

    • Ahmet Dizdar

      LG G3 Android 7.0 Nougat alacak mı henüz belli değil ancak söylentiler almayacağı yönünde dolaşıyor. LG G3 için çıkacak olan Android 7.0 Nougat Custom Rom kurulumunu yaparsanız telefon garanti dışı kalır. Garantiden başka hiçbir sıkıntı olmaz.

  • Savaş

    Lg k10 alacakmı

    • Ahmet Dizdar

      LG K10 Android 7.0 Nougat güncellemesini orjinal olarak alabilir ancak kesin gözüyle bakmıyoruz. Android 7.0 Nougat Custom Rom çıkarsa sizleri bilgilendireceğiz.