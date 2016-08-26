Günümüzün tartışma konusu hiç şüphesiz Android 7.0 Nougat işletim sistemi olmuş durumdadır. 22 Ağustos 2016 tarihinde resmi olarak yayımlanan Android 7.0 Nougat güncellemesine Google Nexus ve AndroidOne telefonlar kısa sürede kavuşacakken diğer Android akıllı telefonlar da üreticisinin belirlediği tarihte Android 7.0 Nougat güncellemesini alacaklar. Ancak çoğu akıllı telefon kullanıcısı bu güncellemeye kavuşamayacak. Güncellemeye kavuşamayan telefonlar için çok kısa sürede Android 7.0 Nougat Custom Romlar yayınlanacak.

Hangi, LG akıllı telefonlar Android 7.0 Custom ROM desteği alacak ?

Bizi takip ederek 7.0 Noguat Costum Rom‘u hangi telefonların alacağını öğrenebilirsiniz.

Hangi, LG akıllı telefonlar Android 7.0 Custom ROM destekliyor ?

Kullandığınız LG akıllı telefonun modelini yorum olarak bize yazarsanız, telefon modelinizin Android 7.0 Costum rom alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

22 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan Android 7.0 Nougat güncellemesinin kaynak kodlarının geliştiricilere ulaşmasıyla birlikte çok kısa sürede yazılım desteği almayan telefonlara Custom Romlar ile yazılım desteği verilmesi bekleniyor. Özellikle ROM kategorisinde zirvede olan CyanogenMod’un kısa sürede Android 7.0 Nougat tabanlı Custom Rom çıkarması bekleniyor.

# Nougat Costum Rom’u ilk siz yükleyin

Bu başlığı açmamızda ki amaç, LG akıllı telefonunuza Android Nougat Costum Rom çıktığında ilk sizin haberdar olmanızdır. Aşağıda ki yorum bölümüne yorum yazarak ve yorumlara abone olarak bu güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Herkes’den önce Android 7.0 Nougat Costum romu siz yükleyin!

# Android 7.0 Nougat Costum Rom Hazırlanan Telefonlar