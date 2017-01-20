Android 7.0 Nougat’ta Kedi Oyunu Nasıl Aktif Edilir?

Android‘in her yeni sürümünde karşımıza yeni oyunlar çıkıyor. Android 7.0 Nougat yazılımında şimdiye kadar karşılaştığımız Android oyunlarından biraz daha farklı bir oyun hazırlanmış. Klasik olarak her zaman oyunu aktif etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar hazırlanan oyunlardan farklı olan oyunda bir kediyi beslememiz gerekiyor.

Android 7.0 kedi oyunu nasıl aktif edilir?

Telefon Hakkında kısmında bulunan Yazılım Bilgileri menüsüne girdiğimizde karşımıza çıkan Android Sürümüne bir kaç kere tıkladığımızda Android Nougat logosu açılıyor. N harfini gördükten sonra üzerine sürekli tıklayıp gizli oyunu aktif etmek istediğinizde aktif olmadığını görebilirsiniz. N harfinin üzerine uzuca bir süre basılı tutunca ekranda bir kedi emojisi göreceksiniz. Daha sonra elinizi çekip tekrar uzun bir süre basmanız gerekiyor. Bu seferde ekranda No entry emojisi çıkıyor ve oyun Bildirim panelinde aktif olur.

Buraya kadar gedikten sonra bildirim panelini açınız ve düzenle seçeneğine tıklayınız. Bildirim paneli düzenleme ekranının en aşağısında ???? Anroid East… uygulamasını göreceksiniz. Bu Android 7.0 Nougat’ın yeni oyunu, uygulamayı yukarıya taşıyıp bildirim panelini kaydedebilirsiniz.

Oyunu bildirim paneline taşıdıktan sonra aşağıdaki görselde ki gibi boş bir tabak görünecek. Doğru uygulamayı taşıdığınızdan emin olun.

Boş tabak görseline bastığınızda karşınıza kediyi besleyeceğiniz 4 farklı yiyecek türü çıkacak. Bunlardan birini seçip beklemeniz gerekecek. Balık seçtik’den sonra boş tabağın yerine balık göreceksiniz.

Balığı boş tabağa koyduktan sonra beklemeniz gerekecek. Daha sonra bir kedi geldi ve yemeklerinizi yemek istiyor şeklinde bir bildirim alacaksınız. Kedinin gelmesi uzun sürebiliyor bazen. Daha sonra gelen bildirime tıklayarak oyununuzu oynayabilirsiniz.