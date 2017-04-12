LG Teknik Servis İLETİŞİM

Android 7.0 Nougat sürümü ile LG akıllı telefonlar tema desteği almaya başladı. LG’nin mobil uygulaması Smart Word’deki temalardan sıkıldıysanız, Sezer Şimşek tarafından geliştirilen Genisys Premium temalar ile tanışma zamanınız geldi. Android 7.0 yazılımının tüm nimetlerinden yararlanmak ve telefona yeni bir arayüz kazandırmak istiyorsanız Genisys temalarına göz atmanızı öneririz.

Google Play‘de en çok indirilen 3 Premium temayı LGDestek takipçilerine ücretsiz olarak dağıtacağız. Genisys temalarından iki adette ücretsiz temayı bu yazımızda bulabilirsiniz. Temaları kullanabilmek için yazılım sürümünün Android 7.0 olması gerekmektedir.

Genisys Premium Tema Destekleyen Telefonlar

LG V20

LG G5

LG K10 2017

LG K8 2017

LG Stylus 2

LG Stylus 2 Plus

Yorum Yazan Herkese Ücretsiz Genisys Tema

Genisys Titan ve Teal temaları Google Play‘den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Diğer üç tema Google Play’de ücretsiz olarak satılmaktadır. LGDestek olarak bu yazıya hangi temayı istediğinizi yorum olarak yazarsanız, mail adresinize ücretsiz Google Play kodu göndereceğiz. Genisys Premium temalara ücretsiz olarak sahip olacaksınız.

Genisys Titan Tema

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Dark Teal Tema

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Dark Rainbow Tema

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Dark Blue Tema

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Dark Red Tema

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