Android 7.0 Ücretsiz Genisys Premium Temalar

Android 7.0 Nougat sürümü ile LG akıllı telefonlar tema desteği almaya başladı. LG’nin mobil uygulaması Smart Word’deki temalardan sıkıldıysanız, Sezer Şimşek tarafından geliştirilen Genisys Premium temalar ile tanışma zamanınız geldi. Android 7.0 yazılımının tüm nimetlerinden yararlanmak ve telefona yeni bir arayüz kazandırmak istiyorsanız Genisys temalarına göz atmanızı öneririz.

Google Play‘de en çok indirilen 3 Premium temayı LGDestek takipçilerine ücretsiz olarak dağıtacağız. Genisys temalarından iki adette ücretsiz temayı bu yazımızda bulabilirsiniz. Temaları kullanabilmek için yazılım sürümünün Android 7.0 olması gerekmektedir.

Genisys Premium Tema Destekleyen Telefonlar

LG V20

LG G5

LG K10 2017

LG K8 2017

LG Stylus 2

LG Stylus 2 Plus

Genisys Titan Tema

Dark Teal Tema

Dark Rainbow Tema

Dark Blue Tema

Dark Red Tema