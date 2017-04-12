Android 7.0 Ücretsiz Genisys Premium Temalar

Android 7.0 Nougat sürümü ile LG akıllı telefonlar tema desteği almaya başladı. LG’nin mobil uygulaması Smart Word’deki temalardan sıkıldıysanız, Sezer Şimşek tarafından geliştirilen Genisys Premium temalar ile tanışma zamanınız geldi. Android 7.0 yazılımının tüm nimetlerinden yararlanmak ve telefona yeni bir arayüz kazandırmak istiyorsanız Genisys temalarına göz atmanızı öneririz.
Google Play‘de en çok indirilen 3 Premium temayı LGDestek takipçilerine ücretsiz olarak dağıtacağız. Genisys temalarından iki adette ücretsiz temayı bu yazımızda bulabilirsiniz. Temaları kullanabilmek için yazılım sürümünün Android 7.0 olması gerekmektedir.
Genisys Premium Tema Destekleyen Telefonlar
- LG V20
- LG G5
- LG K10 2017
- LG K8 2017
- LG Stylus 2
- LG Stylus 2 Plus
Genisys Titan Tema
Price: Free
Dark Teal Tema
Price: Free
Dark Rainbow Tema
Price: ₺5,99
Dark Blue Tema
Price: ₺5,49
Dark Red Tema
Price: ₺5,49
Bende dark green istiyorum ama ücretsiz yok mu
dark red tema
Dark red tema rica etsem.
dark rainbow kesinlikle çok güzel görünüyor
Kod kullanılmış diyor
Ücretli temalara indirim kodu gönderimi bitmiştir bilginize.
Tema kodu mail adresinize gönderildi.
dark blue yazmıştım ama sanırım yorumum silinmiş
dark blue
Dark blue
Dark blue
Tema kodu eposta adresinize gönderildi.
Dark Rainbow tema kodu kalmamıştır.
Son 3 tane Dark blue ve Dark Red tema kodu kalmıştır.
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