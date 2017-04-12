Android 7.0 Ücretsiz Genisys Premium Temalar

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Kerim Onaylar
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Dark Red

Android 7.0 Nougat sürümü ile LG akıllı telefonlar tema desteği almaya başladı. LG’nin mobil uygulaması Smart Word’deki temalardan sıkıldıysanız, Sezer Şimşek tarafından geliştirilen Genisys Premium temalar ile tanışma zamanınız geldi. Android 7.0 yazılımının tüm nimetlerinden yararlanmak ve telefona yeni bir arayüz kazandırmak istiyorsanız Genisys temalarına göz atmanızı öneririz.

Google Play‘de en çok indirilen 3 Premium temayı LGDestek takipçilerine ücretsiz olarak dağıtacağız. Genisys temalarından iki adette ücretsiz temayı bu yazımızda bulabilirsiniz. Temaları kullanabilmek için yazılım sürümünün Android 7.0 olması gerekmektedir.

  Genisys Premium Tema Destekleyen Telefonlar

  • LG V20
  • LG G5
  • LG K10 2017
  • LG K8 2017
  • LG Stylus 2
  • LG Stylus 2 Plus

  Genisys Titan Tema

Genisys Titan for LG V20&LG G5
Titanium Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Titanium Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Yükle QR-Code
Titanium Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Developer: Genisys LG Theme Developer
Price: Free

  Dark Teal Tema

Dark Teal
Teal Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Teal Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Yükle QR-Code
Teal Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Developer: Genisys LG Theme Developer
Price: Free

  Dark Rainbow Tema

Dark Rainbow for
Dark Rainbow For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Dark Rainbow For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Yükle QR-Code
Dark Rainbow For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Developer: Genisys LG Theme Developer
Price: ₺5,99

  Dark Blue Tema

Dark Blue
Blue Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Blue Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Yükle QR-Code
Blue Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Developer: Genisys LG Theme Developer
Price: ₺5,49

  Dark Red Tema

Dark Red
Red Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Red Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Yükle QR-Code
Red Darkness Theme For LG G6 G5 G4 V20 V10 K10
Developer: Genisys LG Theme Developer
Price: ₺5,49
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