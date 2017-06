Android 7.0’dan Android 6.0 Marshmallow’a Nasıl Dönülür?

Her geçen gün akıllı telefonlar hızla artmakta ve her geçen yıl işletim sistemleri gelişmektedir. 2016 yılında 7.0/7.1/7.1.1/…. sürümleri tanıtılan Nougat işletim sistemi, piyasada bulunan birçok akıllı telefon için destek sağlamaktadır. Bu makalemizde Android 7.0 sürümü yüklü telefonumuzu Android 6.0 sürümüne nasıl dönüştürebileceğimizi anlatacağız. Bazı modeller yeni güncelleme ile kasma, donma veya şarj sorunu yaşayabiliyor. Böyle durumlarda kullanıcı eski sürüme geri dönmek isteyebiliyor. Sürüm düşürme yöntemi ile önceki Android sürümüne yazılımı düşürebilirsiniz.

Android 7.0’dan Android 6.0 Marshmallow’a Geçiş

Her akıllı telefon için program sağlayan firmalar, bu programlar ile telefonumuza istediğimiz sürümü yükleme imkanı sunar. LG akıllı telefonları için oluşturulan program olan LG UP, LG kullanıcıları için en pratik çözüm olmaktadır. Android 6.0 Marshmallow KDZ dosyası indirip hızlıca LG UP ile telefonumuza yükleyebiliyor ve hızlıca Android 7.0’dan Android 6.0 Marshmallow’a geri dönüş yapabiliyoruz. Bilgisayar ile yapılan bu geri dönüş için öncelikle LG UP programlarını indirin.

LG UP Dosyaları

LG UP DLL Dosyaları

LG Akıllı Telefonlar İçin 6.0 Marshmallow KDZ İndir

LG UP İle Stock ROM Nasıl Atılır?

İndirdiğiniz LG UP dosyaları başarılı bir şekilde kurduktan ve KDZ dosyasını da indirdikten sonra telefonu kapatın.

dosyaları başarılı bir şekilde kurduktan ve dosyasını da indirdikten sonra telefonu kapatın. Kapattığınızdan emin olduğunuzda telefonun ses açma tuşuna basılı tutup USB kablo ile telefonu bilgisayara bağlayın.

kablo ile telefonu bilgisayara bağlayın. Download mode ibaresini gördükten sonra telefonun ses açma tuşundan parmağınızı çekin.

ibaresini gördükten sonra telefonun ses açma tuşundan parmağınızı çekin. LG UP programını çalıştırın ve “ Process ” bölümünde bulunan “ UPGRADE ” seçeneğini işaretleyin.

” bölümünde bulunan “ ” seçeneğini işaretleyin. İşaretlemeyi yaptıktan sonra alt bölümde bulunan “BIN File” seçeneğinin solundaki alana tik işareti koyun.

Tik işaretini koyduktan sonra “BIN File” yazısının sağında bulunan 3 noktaya (…) tıklayın ve indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.