Android 7.0 kullanıcılara güzel bir uygulamadan bahsedeceğiz. Android 7.0 ile birlikte değişen bildirim paneli atık daha fazla uygulama eklemeyi destekliyor. Popüler uygulamaların (facebook, twitter, instagram) şuanda resmi olarak hızlı ayarlar menüsü uygulaması bulunmuyor. Bazı Android geliştiricileri bizlere bildirim çubuğunda hızlı ayarlar olarak kullanabilmemiz için bir kaç kullanışlı uygulama geliştirmiş durumda.

Hızlı Ayarlar menü API‘sı, Android 7.0 Nougat‘ın bir parçası olarak, geliştiricilerin ve üçüncü taraf uygulamaların, Android’deki ayarları hızla değiştirmenin en kolay ve kullanıcı tarafından en çok kullanılan yollarından biri olan, açılır menüden geçiş yapmalarına izin vermek için eklendi. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren API, Hızlı Ayarlar’a birçok seçenek ve kısayol eklemek için yoğun bir şekilde geliştirildi, bazıları beklediğimiz gibi bazıları da biraz daha eksantrik oldu.

Bu yazımızda, Hızlı Ayarlar menüsünü kullanan uygulamaların hepsine değil ama bir kaçına göz atacağız.

Ancak başlamadan önce size hızlı ayarlar paneline özellikleri eklemeyi değineceğim yeni özellik eklemek için hızlı Ayarlar panelini tamamen kapatmanız, düzenle‘ye veya kalem simgesine dokunmanız gerekir; bu simge, kullandığınız Android’in hangi sürümüne ve modele göre değişir, Ve ekleyebileceğiniz tüm özellikleri görmek için aşağı kaydırın, sonra üste istediğiniz parçaları sürükleyin. Buna aşina olduğunuzda, Hızlı Ayarlar menüsü büyütebilecek böylece yeni yöntemleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Özelleştirilebilir çok amaçlı hızlı ayarlar

Quidgets

Widget’leri sever misiniz, ancak mükemmel şekilde tasarlanmış olan ana ekranınızı karmaşıklaştırmaktan nefret ediyor musunuz? Veya herhangi bir uygulamadan bazı widget’a erişmeniz gerekir, Ana ekrana gitmeden ilk onu bulmak istersiniz. Bu durumlarda Quidgets, istediğiniz herhangi bir widget’ı başlatmak için bildirim menüsüne atamanızı sağlar. İsteğinize göre özelleştirmek için birkaç menü elde edersiniz ve widget, dokunulduğunda beyaz bir çerçevede gösterilir, ancak küçük görsel tweakten başka, etkileşimde bulunduğu gibi ana ekranınızda olduğu gibi aynıdır.

Quidgets Hızlı Ayarlar Menüsüne Yeni Uygulamalar Nasıl Eklenir?

Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdik’den sonra hızlı ayarlar menüsünü kaydedin. Menüyü kaydettik’den sonra menüye eklediğiniz uygulamanın üzerine tıklayın. Açılan uygulama ayarlar ekranından hızlı ayarlar menüsüne eklemek istediğiniz uygulamayı seçiniz.

N Tiles

N Tiles Management, bildirim panelini kişiselleştirmenize ve onlara farklı eylemler atamanıza izin veren birçok uygulamadan biridir. Uygulamanın en iyi özelliği, farklı türde menüler açıp kapata bilmenize izin verdiği için, Quick Settings (Hızlı Ayarlar) menü listenize hiçbir zaman ihtiyacınız olmayacak çoğu seçenekleri karıştırmazsınız.