Amiral gemileri Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Yakın yazman da diğer modellerde Android 7.0 güncellemesini alacak. Android 7.0 ile akıllı telefonlara şarj tasarrufu yapmak içi gelişmiş uygulamalar da eklendi. Pil tasarruf modu, Oyun optimize modu ve doze modu gibi özellikler ile akıllı telefonlarda batarya süresini uzatabiliyoruz. Beş saate kadar ekran süresi almak için aşağıda işlemleri uygulayınız. Telefonunuzun şarjının bir tam günü rahatlıkla çıkardığını göreceksiniz.

Oyun pil tasarruf modu

Pil tasarrufu yapmak için oyunların ekran çözünürlüğünü ”Oyun Pil Tasarrufu” modunu aktif ederek ayarlayabilirsiniz.

Uygulamalar da pil tasarrufu sağlamak

Akıllı telefonlarımızda birden fazla sosyal medya uygulaması kullanıyoruz. Uygulamalar bize anlık olarak sürekli bildirim göndermekte ve bu bildirimler sayesinde telefon elimizden neredeyse hiç düşmüyor. Uygulamaların bildirimlerine sınırlama yaparak şarj konusunda ciddi tasarruflar yapabiliriz. En çok kullanılan uygulamadan örnek gösterecek olursak. Facebook uygulaması başı çekmektedir. Facebook uygulaması pil tüketimi konusunda ilk sırayı alan uygulamalar arasında. Aşağıdaki işlemleri yaparak Facebookbildirimlerini kapatabilirsiniz. Bu şekilde Facebook uygulaması size bildirim mesajı göndermeyecek ve telefonu sürekli olarak meşgul etmeyecektir.

Smart Doctor ayarlarını kullanın

Android 7.0 ile birlikte gelen Smart Doctor ayarları sayesinde telefonumuzu rahatsız eden uygulamaları bulabilir ve optimize edebilirsiniz. Ram kullanımını takip edebilir ve ram temizleme işlemi yapabilirsiniz.

Pil Tasarrufu için bir kaç ipucu