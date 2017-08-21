Android 8.0 O’nun Adı Oreo Oldu

Google’ın kötü şöhreti sayesinde Android kod adını önceden tahmin etmek zordu. Key Lime Pie ve Milkshake’i hatırlıyor musunuz? Yeni işletim sistemi hakkındaki isim bu sefer herkesin ilk tahmininde doğru çıktı diyebiliriz. Google, Nabisco tarafından üretilen çerezlerden sonra Android 8.0’ı “Oreo” olarak adlandırdı.

Android 8.0 Oreo Hayatımıza Girdi

Çoğu Android adı, Marshmallow ve Nougat gibi genel tatlı isimlerinden oluşuyor. Bununla birlikte Google ilk kez bir markanın adını kullanmıyor. Google, ünlü şirketler ile daha önce de bu tarz anlaşmalar yaparak isim haklarını kullanmıştı. 2013 yılında Nestle tarafından üretilen Kit-Kat markasını 4.4.2 ve 4.4.4 sürümlerinde kullanmıştı. Android ile temalı benzer Oreo ambalajı olup olmayacağı belli değil ancak Google’ın Oreo ticari markasını kullanmasına izin veren bir şekilde anlaşması olmalıdır. Nestle, en azından diğer son bugdroid maskotlarından biraz daha cesur gözüküyor.

Sonuç olarak Android 8.0 işletim sistemi üzerindeki özellikler hakkında bilgi rapor etmek için yeni bir şey bulunmuyor. Resmi paylaşımlardan birkaç ay sonra geliştirici önizleme ile göreceğiz. Uygulamalar, otomatik doldurma uygulamaları, daha hızlı ön yükleme süreleri ve yeni emojiler için resim içinde resim desteğini görebileceksiniz. Oreo, bugün AOSP‘ye sunuluyor ve Google‘ın Pixel ve Nexus akıllı telefonları için test aşamasında olduğu belirtilmektedir. En kısa sürede Google cihazlarına OTA üzerinden final sürüm desteğinin sağlanacağı da belirtildi.

LG akıllı telefonlar için net bir bilgi bulunmasa da kısa süre içerisinde sitemizde paylaşmış olacağız. Ek olarak verilecek bilgiler arasında LG V30‘un Android 7.1.2 Nougat ile piyasaya çıkması, yeni amiralin kısa sürede Android 8.0 sürümüne kavuşacağı sinyallerini veriyor.