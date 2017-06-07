LG Teknik Servis İLETİŞİM

Google’ın geliştirdiği mobil yazılımı Android işletim sisteminin yeni versiyonu Android 8.0 olacak. Geçtiğimiz mayıs da Google I/O etkinliği kapsamında yeni Android sürümünü tanıttı ve geliştirici ön izleme sürümü Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X modellerine dağıttı. Android 8.0 sürümü isminin henüz ne olacağı bilinmiyor. Android 8.0 O ile başlayacağı ve bir tatlı ismi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Android 8.0 alacak akıllı telefonları bu yazımızda bulacaksınız. Hala bazı LG modelleri Android 7.0 Nougat ile tanışmamışken yakın gelecekte son amiral gemisi modelleri ve yeni çıkacak akıllı telefonlar Android 8 ile tanışacak.

Android 8.0 Özellikleri:

Bildirim kanalları (Notification Channels)

Arka plan işlemlerini kısıtlama (Background Limit)

Resim içinde Resim (PiP, Picture in Picture)

Otomatik doldurma API’leri (Autofill APIs)

Uyarlanabilir simgeler (Adaptive Icons)

Geliştiriciler için yeni yazı tipleri

Geniş renk gamı desteği (Wide-gamut color)

Yeni bağlanabilirlik özellikleri (WiFi Aware, LDAC codec)

Daha iyi web görünümleri

Geliştirilmiş klavye ile gezinme

Android 8.0 O Alacak Cihazlar

Geçtiğimiz yıl Android 7.0 Nougat alacak telefonları listelemiş ve bir kaç model dışında diğer tüm modeller Android Nougat ile tanıştı. LG G4 ve LG V10 için nougat güncelleme oldukça geciktiğini biliyoruz. LG V10 için Nougat güncellemesi Güney Kore ve Hong Kong‘da dağıtılmaya başladı. Yakın zamanda ülkemizde kullanılan modeli H960TR içinde Android 7.0 güncellemesi geleceğini söyleyebiliriz. LG G4 için Android 7 güncellemesi henüz başlamadı, LG’nin yaptığı açıklamaya göre eylül gibi G4 modeli de Nougat ile tanışacak.

Android 8.0 alacak LG modellerine gelecek olursak, Eylül veya Ekim ayından sonra LG G6 modeli Android 8 ile tanışacak. Bazı aksaklıklar çıkması durumu da bu süre kasım ayına sarkabiliyor. LG’nin Eylül ayı gibi tanıtımını yapacağı yeni V serisi akıllı telefonu LG V30‘da Android 8.0 ile geleceğini söyleyebiliriz.

Android 8.0 Alacak LG Akıllı Telefonlar

LG G6

LG V20

LG G5

LG G5 SE

LG K10 2017

LG K8 2017

LG Stylus 3

Android 8.0 alacak cihaz listesi sürekli güncellenecektir. Liste eklenmeyen modeller için güncelleme kesinleştiğinde ekleme yapacağız.