Android 8.0 Alacak LG Akıllı Telefonlar
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Google’ın geliştirdiği mobil yazılımı Android işletim sisteminin yeni versiyonu Android 8.0 olacak. Geçtiğimiz mayıs da Google I/O etkinliği kapsamında yeni Android sürümünü tanıttı ve geliştirici ön izleme sürümü Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X modellerine dağıttı. Android 8.0 sürümü isminin henüz ne olacağı bilinmiyor. Android 8.0 O ile başlayacağı ve bir tatlı ismi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Android 8.0 alacak akıllı telefonları bu yazımızda bulacaksınız. Hala bazı LG modelleri Android 7.0 Nougat ile tanışmamışken yakın gelecekte son amiral gemisi modelleri ve yeni çıkacak akıllı telefonlar Android 8 ile tanışacak.

  Android 8.0 Özellikleri:

  • Bildirim kanalları (Notification Channels)
  • Arka plan işlemlerini kısıtlama (Background Limit)
  • Resim içinde Resim (PiP, Picture in Picture)
  • Otomatik doldurma API’leri (Autofill APIs)
  • Uyarlanabilir simgeler (Adaptive Icons)
  • Geliştiriciler için yeni yazı tipleri
  • Geniş renk gamı desteği (Wide-gamut color)
  • Yeni bağlanabilirlik özellikleri (WiFi Aware, LDAC codec)
  • Daha iyi web görünümleri
  • Geliştirilmiş klavye ile gezinme

  Android 8.0 O Alacak Cihazlar

Geçtiğimiz yıl Android 7.0 Nougat alacak telefonları listelemiş ve bir kaç model dışında diğer tüm modeller Android Nougat ile tanıştı. LG G4 ve LG V10 için nougat güncelleme oldukça geciktiğini biliyoruz. LG V10 için Nougat güncellemesi Güney Kore ve Hong Kong‘da dağıtılmaya başladı. Yakın zamanda ülkemizde kullanılan modeli H960TR içinde Android 7.0 güncellemesi geleceğini söyleyebiliriz. LG G4 için Android 7 güncellemesi henüz başlamadı, LG’nin yaptığı açıklamaya göre eylül gibi G4 modeli de Nougat ile tanışacak.

Android 8.0 alacak LG modellerine gelecek olursak, Eylül veya Ekim ayından sonra LG G6 modeli Android 8 ile tanışacak. Bazı aksaklıklar çıkması durumu da bu süre kasım ayına sarkabiliyor. LG’nin Eylül ayı gibi tanıtımını yapacağı yeni V serisi akıllı telefonu LG V30‘da Android 8.0 ile geleceğini söyleyebiliriz.

  Android 8.0 Alacak LG Akıllı Telefonlar

  • LG G6
  • LG V20
  • LG G5
  • LG G5 SE
  • LG K10 2017
  • LG K8  2017
  • LG Stylus 3

Android 8.0 alacak cihaz listesi sürekli güncellenecektir. Liste eklenmeyen modeller için güncelleme kesinleştiğinde ekleme yapacağız.

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7 YORUMLAR

  1. Valla şunu şuraya birakiyom lg pismanliktir kronik sorunlar yetmezmiş gibi bide guncelleme vermiyor,apple cikarcikmaz 4 sene öncekine bile hemen verirken,lg vermiyor bana sakin birde çıkıp lg de kaç model var apple da kac model diycekmkadar ahmak olmayim o paralari isterken istiyorlar ama,sonuç bende g4 var ve kronik sorunlar stabillesmis bir cihaz suan u 7.0 verse bile benim icin lg bitmiştir bakın8.p çıkmış bi 7.0 gelmedi sonuc iphone 8 alicam lg ye bir daha bulasmiycam

  2. Ben 1,5 yildir bu toplulugu takip ediyorum yayinlanan her postu basligi altinda olan tum yorumlarida okumus biriyim. Hatta en son K10 icin one sürülen Android 7 nin guncellemesi geldigi iddasiyla xda forumunun karismasi hatta trol haber diye adlandirilmisti ki facebook sayfanizda bile takipcilerinize bir ozur borclunuz demistim ama dikkate bile alinmadi ki xda forumunda fazsiyla alinan tepkiler yuzunden oradaki topluluk icin ozur mayetinde bi aciklama yapildi sadece bunu bilen cok az sayida insandan biriyim..şu yanliş anlasilmasin yardimlarinizi yadirgayamaz kimse göz ardida edemez konu buda degil zaten LG nin turkiye de sektore nekadar ilgisiz oldugudur bir cok ulkeye gore iki fais fiyatlar ile cihaz aliyoruz benim dile getirmek istedigim lg nin kalite ve servis bazinda halen oturamamis olmasidir bitmeyen kronik sorunlar ve guncellemerin ne derece vasat oldugu yani suan lg g6 yada v20 1 hafta icinde 30 tane guncelleme alsa hic bir onemi yok ki amiral gemisi cihazlara bu onemide vermek zorundalar lakin boyle cihazlara gelen guncellemer ile lg nin guncelleme konusunda sisirilmesi yada en hizli gibi tabirler kullanilmasi itici gercekten , k10′ a gelirsek turkiye haricinde israil den tutunda italya dan america ya kadar k10 bir cok kez guncelleme aldi ornek arap emirlikleri ki soylememe gerek source code u takip ediyorsunuz bilgi sahibisiniz sadece soylemek istedigim lg nin turkiyede ki cizgisi ve ilgisizligidir buda turkiyede kullanicilarin nekadar memnuniyetsiz sorunlar icinde oldugunun bir ornegidir bakin her basligin altinda onlarca insanin bir daha lg mi asla gibi yorumlari gormeme ye imkan yok.

  4. Selam
    Ben lg 4 kullanıcısıyım daha öncede g3 vardı ikisindede hayal kırıklığı yaşadım g4 dü alırken özellikle sormuştum buna 7 gelecekmi diye cevap çok yakında demişlerdi neredeyse 1.5yıl oldu hala yok.
    Sonuçta şu an satışta olan lg modellerinede aynısı olacak 8zi hiç bir zaman alamayacaklar benim güvenim kalmadı moda olmuş üzerindeki yazılım neyse onla kalıyor yani satana kadar
    Kısacası daha lg almam alırım gm mobili çok kaliteli olmsada en azından sürekli güncelleme alıyor bediye bir dünya para veyeyimki.
    Umarım bu yazlıklarım bir yetkiliye ulaşır.

    • 2016 lg K10 gecen yazin ortalarinda satisa sunuldu tlfnu agustos ayinda aldim ve ilk acilimda camera ile ilgili faydasi olmayan bir guncelleme getirildi ve son olarak eylul ayinda iyilestirme guncellemesi geldi , 1 yili doldurdu ve en ufak guvenlik yada iyilestirme ile ilgili bir guncelleme almadi gercekten kusursuz diyecek kelime bulamiyor insan , burada yazar arkadaslara sesleniyorum 3000 4000l liralik piyasaya surulmus modellerin aldigi guncellemeleri bir kenara birakin allayip pullamanin bir anlami yok burasi ne kore nede amerika lg nin turkiye yi nekadar geri plana attigi vede guncellemler konusunda nekadar bedbaht oldugunu eksilerini dile getirerek bu toplulugu bilinclendirmeli , daha dun piyasaya surulmus olan G6 nin yada V20 aldigi guncellemer ile lg guncellemede cok hizli en iyi gibi yazilar ile tarafci olmaktan kacinilmali , urun kalitesinden guncellemelere kadar lg nin turkiyeye vermesi gereken onemi verene kadar bu toplulugu oncelikle eksileriyle bilinclendirmelisiniz yani su topluluk ta kullanicilarin %95 i oncelikle guncellemeler ile ilgili ve sonrasinda kalitesiz ve kronik sorunlar yuzunden yeterince sikayetci ,turkiyedeki tuketicinin ve bu toplulugun sesi olun.

      • Merhaba Deniz.
        LGDestek ile ilk kez tanışıyorsunuz galiba 🙂 Biz bir topluluğuz Türkiye’de. 2 yıl öncesine kadar Türkiye’de LG kullanıcılarına destek veren bir topluluk ve fan grubu yoktu. Biz LG Türkiye kullanıcılarına her zaman ürünleri hakkında yardımcı oluyoruz. Biz her yerden ulaşabiliyorlar ve 10 kişilik ekibimiz ile sorunlarını çözmeye yardımcı oluyoruz. 🙂 Güncelleme konusuna gelince; LG K10 uzun süredir güncelleme almıyor evet bu konuyu bizde bilmiyoruz. LG Türkiye’de bilmiyor. Sadece Türkiye cihazları değil diğer avrupa modelleri de güncelleme almadı uzun süredir.
        Değerli önerileriniz ve yorumunuz için teşekkür ederiz. Görüşlerinizi en kısa sürede değerlendireceğiz.

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