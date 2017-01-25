LG akıllı telefonlarında Android işletim sistemi kullanılıyor. Her yıl kullanıcıların merakla beklediği yeni sürümler ile telefonlarını en son yazılıma güncelliyor. Şuan LG’nin bazı modellerinde Android’in en son sürümü Android 7.0 Nougat kullanılıyor. Bugün Google Developers Twitter hesabından Android 8.0 (android o) tanıtım tarihi hakkında bilgi verdi.

Android 8.0 tanıtım tarihi

Her yıl mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde Google yeni Android sürümünün tanıtımını yapacak. Android 8.0 tanıtımı 17-19 Mayıs tarihleri arasında Shoreline amfi tiyatrosunda gerçekleşecek. Google bu etkinlikte sadece Android yazılımı değil yeni geliştirdiği ürünlerinde tanıtımını yapacak.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2 — Google Developers (@googledevs) January 24, 2017

Android 8.0 Ne zaman gelecek?

Android 7.0 Nougat dağıtımı halen devam ediyor. LG G4 ve bazı akıllı telefonlar bu güncellemeyi yakın zamanda alacak. LG G4 için Android 7.0 Ocak ayı sonu veya Şubat ortalarında kullanıcı ile buluşacak.

Android 8.0 önümüzdeki yaz aylarının sonlarına doğru Google’un ürettiği Pixel akıllı telefonlar ile ilk buluşmasını yapacak. Eylül veya ekim ayı gibi LG’nin bu sene piyasaya süreceği LG G6 modeli ilk Android 8.0 güncellenmesini alması planlanıyor.