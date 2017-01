LG akıllı telefonlarında Android işletim sistemi kullanılıyor. Her yıl kullanıcıların merakla beklediği yeni sürümler ile telefonlarını en son yazılıma güncelliyor. Şuan LG’nin bazı modellerinde Android’in en son sürümü Android 7.0 Nougat kullanılıyor. Bugün Google Developers Twitter hesabından Android 8.0 (android o) tanıtım tarihi hakkında bilgi verdi.

Her yıl mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde Google yeni Android sürümünün tanıtımını yapacak. Android 8.0 tanıtımı 17-19 Mayıs tarihleri arasında Shoreline amfi tiyatrosunda gerçekleşecek. Google bu etkinlikte sadece Android yazılımı değil yeni geliştirdiği ürünlerinde tanıtımını yapacak.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2

— Google Developers (@googledevs) January 24, 2017