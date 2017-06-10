Dün 3. Android 8.0 ön izleme sürümü yayımlandı. Yayımlanan yeni beta sürümünde kullanılan stock kamera uygulamasında v4.4 sürümüne güncellenmiş oldu. Stock Android uygulaması son olarak Şubat ayında güncellenmiş ve yakınlaştırma ve poz kontrolleriyle özelliği eklenmişti. Yeni güncelleme kameraya bir kaç özellik ile arayüzü değişikliği getiriyor.

En belirgin yeni özellik kamera/video geçiş düğmesi eklenmesi. Daha önce olduğu gibi iki işlev arasında geçiş yapmak için yine de hızlıca kaydırabilirsiniz, ancak bu davranışın farkında olmayan ya da hiç kullanmamış olanlar için artık daha belirgin bir seçeneği var.

Android 8.0 Kamera V4.4 İle Gelen Özellikler

Yeni geçişin yanı sıra, daha büyük gri bir nokta etrafında daha ince bir beyaz halka ve arka ve ön kamera arasında geçiş yapmak için düğme, kamera simgesini değişikliği; bunun yerine Küçük beyaz bir daire. Aşağıdaki iki sürüm arasında bir karşılaştırmayı görebilirsiniz.

Telefonunuzda ki kamera uygulamasından memnun değilseniz aşağıdaki APK dosyasını telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.

Kamera uygulamasını buradan indirebilirsiniz.