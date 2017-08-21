Android O’nun Adı Oreo Oldu

Google’ın kötü şöhreti sayesinde, Android kod adını önceden tahmin etmek zor. Key Lime Pie ve Milkshake‘i hatırlıyor musun? Bu sefer herkesin ilk tahmininde doğru çıktı diyebiliriz. Google, Nabisco tarafından üretilen çerezlerden sonra Android 8.0‘ı “Oreo” olarak adlandırdı.

Çoğu Android adı, Marshmallow ve Nugat gibi genel tatlı isimlerinden oluşuyor. Bununla birlikte Google ilk kez bir markanın adını kullanmıyor. Google ünlü şirketler ile daha öncede bu tarz anlaşmalar yaparak isim haklarını kullanmıştı. 2013 yılında Nestle tarafından üretilen Kit-Kat markasını 4.4.4 sürümünde kullanmıştı. Android ile temalı benzer Oreo ambalajı olup olmayacağı belli değil, ancak Google’ın Oreo ticari markasını kullanmasına izin veren bir şekilde anlaşması olmalıdır. Nestle, en azından diğer son bugdroid maskotlarından biraz daha cesur gözüküyor.

Sonuçta, Oreo’daki özellikler hakkında rapor etmek için yeni bir şey yok – bizden birkaç ay sonra geliştirici ön izleme ile göreceğiz. Uygulamalar, otomatik doldurma uygulamaları, daha hızlı önyükleme süreleri ve o yeni emoji için resimli resim desteği bekleyebilirsiniz. Oreo bugün AOSP’ye sunuluyor ve Pixels ve yeni Nexus cihazları için yapılan güncellemeler şimdi son test aşamasındadır. OTA’nın yakında bu cihazlarda olmasını bekleyebilirsiniz.

LG akıllı telefonlar için henüz net bir tarih bulunmasa da yakın zamanda güncellemeler hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.