Akıllı telefonlarda şüphesiz en çok kullanılan işletim sistemi Android yazılımı. Bu nedenle kötü amaçlı yazılımlar Google‘ın işletim sistemini hedef almaktadır. Ve çoğu zaman bu kötü amaçlı yazılımlar mobil uygulamalarda yer almaktadır. Bu nedenle, varsayılan olarak, çoğu Android cihazı, resmen onaylanmış Google Play dışında uygulama mağazaları gibi bilinmeyen kaynaklardan yazılım yüklemesine izin vermez. Bu tür üçüncü taraf mağazalar’dan programları indirmek büyük bir risktir.

Android telefonunuza veya tabletinize bir antivirüs uygulaması yüklemek telefonunuzu koruyacak ve kişisel verilerinizin çalışmasının önüne geçecektir. Bu yazımızda size en iyi 10 antivirüs programını sıralayacağız. Birçoğu otomatik taramaları çalıştırmaktan daha çok fazlasını yapar ve kötü niyetli web sayfalarının ve dosyaların ön plana çıkartılmasını veya indirilmesini önlemeye çalışır.

En İyi 10 Antivirüs Uygulaması

AVL For Android

AVL Antivirüs uygulaması mobil cihazların en iyi korunması için AV-Test‘in (bağımsız bir antivirüs testi) ödülüne sahibi oldu. Özellikleri yalnızca bir Antivirüs veritabanı (elbette) değil, cihazınıza yol açan her türlü çalıştırılabilir dosyayı algılayan bir tarayıcıdan oluşur.

Diğer kullanışlı özellikler arasında, kötü niyetli numaraların size ulaşmasını önleyen bir arama engelleyicinin yanı sıra, zararlı Web sitelerinin yüklenmesini engellemek için bir kimlik avı önleme özelliği bulunuyor.

Avast Antivirüs ve Güvenlik

Antivirüs devi Avast, sıradan bir tarayıcının ötesine geçen bir uygulama oluşturmak için önemli yeteneklerini kullandı. Ücretsiz sürümdeki ek özellikler; bir arama engelleyici, güvenlik duvarı ve kaybolduğu takdirde Android cihazınızı uzaktan kilitlemenize veya silmenize izin veren özelliği.

Bir diğer çok kullanışlı özellik, ‘uygulama içi kilitleme‘ özelliği, cihazınızın belirli uygulamaları açmadan önce bir PIN isteyeceği özelliktir. Bu özellik, kötü amaçlı yazılımların İnternet bankacılığı gibi uygulamaları otomatik olarak başlatmasını önler.

Bitdefender Antivirüs (ücretsiz)

Bitdefender Antivirüs uygulaması güvenlik camiasında büyük bir isim ve özgür antivirüs programı arasında yer alıyor. Bitdefender antivirüs uygulaması sistem kaynaklarını boşa çıkaran arka planda çalışmaz, bunun anlamı taramaları zamanlamak zorunda olduğunuz ya da onları güvenli bir şekilde el ile manuel olarak çalıştırmanız gerektiğidir. Cihazınıza indirilen yeni uygulamaları otomatik olarak tarar ve uygulamanın kötü amaçlı bir yazılıma sahip olup olmadığını kontrol eder.

Bu uygulamanın diğer bir avantajı, yüklendiği anda çalışmaya hazır olmasıdır, ek yapılandırmaya gerek yoktur. Eğer ekstra güvenlik gerekiyorsa, ücretsiz olarak 14 günlük deneme için buradan kayıt olabilirsiniz .Bitdefender Mobile Security . Bu özelliğe, Chrome tarayıcı ve hırsız güvenlik özellikleri için temel antivirüs ve gerçek zamanlı koruma dahildir.

McAfee Güvenlik ve Güç Booster

PC için antivirüs yazılımı söz konusu olduğunda McAfee iyi bilinen bir isim ve bu Android uygulaması da bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Antivirüs tarayıcının yanı sıra, ücretsiz özellikler, kaybolan bir cihazın izlenmesinin yanı sıra kilitleme ve uzaktan silme özellikleri bulunuyor. Cihazınız çalınırsa, uygulama hırsızın resmini bile çekebilir…

Diğer özellikleri, hassas bilgilerinizin güvenliğini için uygulamaları tarama, kontrol etme ve gerekirse kilitleme özelliğine sahip. McAfee, potansiyel olarak kötü niyetli web sitelerine erişimi de engelleyecek ve rahatsız edici arayanların ve mesaj atanları kara listelerini tutmanıza izin verecektir. Uygulamanın ücretli sürümü, reklamları kaldırmanıza ve telefonla destek almanızı sağlar.

Kaspersky Antivirus ve Güvenlik

Kaspersky, güvenlik uygulamasının ücretsiz sürümü etkileyici özelliklere sahiptir. AV-Test’in geçen Kasım ayındaki denemelerine göre % 99.9’luk bir algılama oranı ile kötü amaçlı yazılımları yakalamada çok başarılıdır. Kaspersky Antivirus & Security, kötü niyetli siteleri veya bağlantıları onlara tıklamadan önce engellemeye çalışır, böylece en başta bir enfeksiyon oluşmasını önler.

Uygulama sitesinde ücretsiz 30 günlük deneme sürümünü verilecektir Kaspersky Internet Security (bundan sonra 14,95 $ yıllık). Uygulamanın premium sürümü, arama ve metin filtresi gibi ek güvenlik özelliklerine sahiptir.

Sophos Ücretsiz Antivirus ve Güvenlik

Sophos‘un ücretsiz antivirüs uygulaması, daha önce 2015’te en iyi koruma için AV-Test ödülünü kazandı. Sophos, diğer ücretsiz tarayıcıların aksine hiçbir reklam içermiyor. Bununla birlikte, potansiyel olarak spam veya yasa dışı içeriğe sahip web sitelerini engellemektedir.

Yeni uygulama yüklediğinizde zararlı yazılım veya zararlı içerikler için taranır ve hassas bilgileri sızdırılırsa sizi uyarı verir. Virüsten koruma tarayıcısı, dosyaları ve klasörleri periyodik olarak tarar ve kötü yazılımları veri tabanına günlük olarak ekler.

Uygulama aynı zamanda güvenli Wi-Fi bağlantıları kurmak için kullanılabilecek kullanışlı bir QR kod tarayıcı içerir. İki faktörlü kimlik doğrulama için bir kerelik şifreler üretebilen bir kimlik doğrulayıcı da var.

Norton Güvenlik ve Antivirüs

Bu ücretsiz uygulama, birkaç ay önce AV Testi ile karşılaştırıldığında tüm Android malware’lerinin % 100’ünü tespit edebildi. Tarayıcı, Norton Mobile Insight tarafından desteklenmektedir ve virüsleri, uygulamalar ve dosyalar içinde algılar ve otomatik olarak kaldırır. Diğer kullanışlı güvenlik özellikleri, telefonunuzu bir SMS mesajıyla kilitleme veya SIM kartı çıkartma özelliğini içerir.

Uygulama, kötü amaçlı web sitelerini engelleyen SafeWeb filtrelemesi gibi ek özelliklere sahip olan 30 günlük bir Norton Mobile Security denemesiyle birlikte geliyor.

Trend Micro Mobil Güvenlik ve Antivirüs

Trend Micro‘nun özelliği, yalnızca kötü amaçlı yazılımlar için yeni uygulamaları taramakla kalmaz, aynı zamanda yeni yüklenen uygulamaların, cihaz yöneticileri ve ebeveynleri için yararlı olabilecek diğer programlara erişmesini önler. Ayrıca, profil ayarlarınızda hassas kişisel bilgiler varsa, sizi uyaran Facebook için dahili bir gizlilik tarayıcı bulunuyor.

Ücretsiz sürüm, premium özelliklerin 7 günlük deneme sürümünü içeriyor. Ücretli uygulamasında, potansiyel bir kötü amaçlı yazılı önceden önlemek için yüklenmeden önce uygulamaları tarayabilen bir kötü amaçlı yazılım engelleyici dahildir. Güvenli İnternet’in yanı sıra, arama ve metin filtreleme için yardımcı programlar da bulunuyor.

AhnLab V3 Mobil Güvenlik

Bu güvenlik uygulaması, bu listedeki diğer uygulamalar kadar ünlü değil, ancak yine de AV-Test‘ne (% 99.6) göre Android malware için çok yüksek algılama oranlarına sahip ve eski Android cihazlarda bile iyi çalışıyor. Gerçekten de, telefonunuzun performansını artırmak için dahili bir güçlendirici bulunur.

AhnLap uygulaması, güvenlik açıklarını araştıran ve 10 gün süren ücretsiz kötü amaçlı yazılımdan arındırılmış deneme sürümüyle birlikte gelir ve uygulamaların hassas kişisel bilgileri sızdırma olasılığı varsa bu durumda sizi uyarır. Diğer kullanışlı özellikleri, kişisel fotoğraflar için gizli bir galeri ve tarama geçmişinizi güvenli bir şekilde silmek için temizleyici içerir.

Hırsızlığa karşı, cihazınız kaybolduğunda veya SIM kartın değiştirildiğinde devreye giren bir alarm içerir. Ayrıca cihazınızı uzaktan takip edebilir, kilitleyebilir ve silebilirsiniz.

Avira Antivirus Güvenliği

Avira Antivirüs‘ün özellikği, indirdiğiniz dosyaları ve telefon belleğinizdeki içeriği taramakla kalmaz, aynı zamanda SD kartınız gibi harici bir saklama alanı da tarayabilir. Uygulamaları ve verilerinizi ne kadar çok kişiye güvenileceklerini kolayca belirlemenize yardımcı olmak için bir gizlilik ölçeği kullanılarak derecelendirilir.

Entegre ‘Kimlik Koruması‘, kişiler listenizdeki e-posta adreslerinin büyük bir veri ihlalinde bulunup bulunmadığını düzenli olarak denetler. Uygulama, birden fazla Android cihaz üzerinde ortak bir politika oluşturmak istiyorsanız son derece kullanışlı bir web tabanlı yönetim portalı tarafından kontrol edilir.

Premium sürüm, daha iyi destek, kötü amaçlı web sitelerinin otomatik olarak engellenmesi ve daha sık yapılan güncellemeleri içeriyor.