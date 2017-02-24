Giriş ve orta segmentte adını duyuran LG X ailesine yeni üye katılıyor. Bu LG sessiz sedasız yeni bir akıllı telefonunu duyurdu. MWC 2017’de yeni amiral gemisi tanıtımından önce duyurulan LG X Power 2, X ailesinin yeni üyesi olacak.

Android Nougat’lı Telefon : LG X Power 2

İlk aile üyesi olan LG X Power modeline göre biraz daha donanımsal anlamda iyileştirmeler yapılmış olan LG X Power 2’nin en dikkat çeken özellikleri batarya ve yazılım tarafı olarak gözükmektedir.

LG X Power 2 Teknik Özellikleri

Ekran boyutu olarak 5.5 inç büyüklüğünde olacak modelin ekran çözünürlüğü ise 1280 x 720p olarak belirtilmektedir. 8 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan işlemci ile gelecek olan modelde 16 GB arttırılabilir depolama alanı ve 2 GB RAM kapasitesi bulunacak. Arka tarafta 13 MP çözünürlüğünde ana kameraya yer verecek olan modelin selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde olacak. Arka kapağın altında 4500 mAh kapasiteli devasa boyutta bataryaya yer verecek olan yeni akıllı telefon, bu donanımı ile bizlere 15 saat kesintisiz oyun deneyimi, 14 saat kesintisiz video izleme deneyimi ve 18 saat kesintisiz internette dolaşma deneyimini sunacak. Yüksek kapasiteli bataryaya sahip olmasıyla birlikte Quick Charge desteğini ihmal etmeyen yeni modelin bataryası 2 saatte dolacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile piyasaya çıkacak olan model, bu özelliğiyle bulunduğu segmentteki rakiplerinden üstün olduğunu gösterecek.

MWC 2017’de Görücüye Çıkacak

Yeni amiral gemisi olacak olan LG G6’nın tanıtımına az bir süre kala LG X Power 2 modelini duyuran firma, bu modelin de LG G6 ile birlikte aynı tarihte ve aynı etkinlikte sunacağını açıkladı.

LG X Power 2 Tanıtım Videosu;