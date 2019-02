Google, Android’e pil ömründe tasarruf etmenize yardımcı olan Karanlık Mod ekledi. Peki Karanlık Mod nasıl aktif edilir ? Bu mod pil ömrünü nasıl uzatıyor ? Android Pie pil ömrü nasıl uzatılır ?

Akıllı telefonlarımızın sarjının hızlı bitmesinden dolayı hepimiz şikayetçiyizdir. Fotoğraf çekerken veya internette biraz dolaştıktan sonra hemen sarjınız bitiyor ve oldukça zor durumda kalmışsanız artık bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün.

Android kullanıcıları, Google’a mobil platforma karanlık bir tema veya mod eklemek için yıllardır şikayetlerle büyük bir uğraş verildi. Android Oreo , Google bir ara kullandığınız duvar kağıdına dayalı koyu modu aktiflenmişti. Google daha sonra yanlışlıkla aktif bırakıldığını söyleyerek özelliği kaldırdı. Android Pie ile başlamak sadece karanlık mod değil, aynı zamanda isteğe bağlı olarak devreye girmenin manuel bir yoludur.

Google’a göre pil ömrünü koruyor. Google’ın (ve Apple’ın) son birkaç yıldır kullandığı beyaz alan daha fazla güç kullanıyor ve bu da pilinizi tüketiyor, sorunun çözümü ise oldukça basit. Daha koyu bir arayüz daha az güç gerektiriyor ve pilinize daha az enerji harcanıyor.

Karanlık Mod Nasıl Aktif Edilir ?

Karanlık Mod’u aktif etme işlemi cihazınıza göre değişecektir, ancak genel olarak atmanız gereken adımlar şunlardır:

Ayarlar uygulamasını açın

uygulamasını açın Görüntüle seçeneğini seçin

seçeneğini seçin Ardından, Gelişmiş öğesine dokunun

öğesine dokunun Aygıt temasını bulana kadar aşağı kaydırın

bulana kadar aşağı kaydırın Tıklayın, ardından Karanlık Mod (dark)

Şimdi uygulama çekmecenizi veya hızlı ayarlar kartınızı (ekranın üstünden aşağı doğru kaydırdığınızda) görüntülediğinizde, karanlık modda olacaktır.

Android Pasta’sını içeren One UI şu anda bazı cihazlara yayılıyor. Bir UI aygıtı için karanlık modun etkinleştirilmesi, Ayarlar > Ekran > Gece Modu’na gidip “Şimdi aç” etiketli anahtarı Açık konumuna kaydırmanızı gerektirir .

Gece modu seçildiğinde sadece Google’ın kendi uygulamaları olan Messages, Google Phone ve Google Contacts koyu tema özelliğine geçiyor.

Güncellenen uygulamalar arttıkça ve ayarlardan “her zaman açık” seçeneği seçili olduğunda, değişiklikleri her zaman görüyor olacaksınız. Bu ayarın Android Pie ile çalışan her cihaz üzerinde geçerli olduğunu da belirtelim. “Cihaz teması” ise yalnızca Pixel, Essential, One Plus vb. cihazlarda görünür bir durumda.

Eğer kafanız karışmışsa size daha detaylı olarak bu işlemleri nasıl yapacağınızı anlattık. Yazımızı okumaya devam edin.

1. Geliştirici seçeneklerinin kilidini açmak

Android’in gece modunu etkinleştirmek için yapmanız gereken ilk şey geliştirici ayarlarının (developer settings) kilidini açmak. Eğer bunu daha önceden yapmadıysanız, basit bir işlem olduğunu söyleyelim.

Geliştirici ayarlarını açtıktan sonra “ayarlar” bölümünü seçip ekranın en aşağısına inelim. İlk olarak orada bulunan “sistem” sekmesini açıp, ardından da “telefon hakkında” sekmesini açalım. Yine sayfanın aşağısına indiğimizde karşımıza çıkacak olan (build number) “numara oluştur” sekmesine hızlı bir şekilde tıklayalım. Bu tıklama sonucunda artık bir geliştirici olduğumuza dair bir mesaj almamız gerekiyor.

2. Gece modunu seçin

Android’in karanlık modunu kullanmak için yapmanız gereken ikinci şey ise geliştirici seçeneklerini aktif hale getirdikten sonra (night mode) “gece modu” seçeneğini seçmek. Dilerseniz arama bölümüne direkt “gece modu” yazarakta bu ayara erişim sağlayabilirsiniz.

3. Gece modunu “her zaman açık” konumuna getirin

Gece modu sekmesine girdikten sonra “her zaman açık” (always on) seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu sayede Android, koyu tema özelliğini uygulayabildiği her yerde uygulamaya başlayacak.

Alternatif olarak beyaz renkli temayı seçmek isterseniz yine “gece modu” sekmesini “her zaman kapalı” konumuna getirmeniz yeterli. Burada bulunan “otomatik” seçeneğini seçtiğiniz taktirde ise cihazınızın temasının günün saatlerine göre otomatik olarak değiştiğini göreceksiniz.