Android Q daha iyi yüz tanıma özelliğine sahip olacak ve sistem genelinde ekran kaydı sunulacağını duyurdu.

Huawei, OnePlus ve Samsung gibi üreticiler kendi yüz tanıma sistemlerini sunuyorlar, ancak Android Q‘nun özel donanım sensörleri için yerel desteği olacak gibi görünüyor. Hareket, daha fazla üreticinin daha güvenli bir yüz tanıma yöntemi kullanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

9’dan 5Google’a kadar belirtildiği gibi , Android Q ayrıca üçüncü taraf bir çözüme olan ihtiyacı ortadan kaldıran sistem çapında bir ekran kayıt özelliğine sahip olacak. Yapı ayrıca, “Sessizce göster” ayarı dahil olmak üzere bildirim kanalları için yeni seçeneklere sahip.

Android Q, operatörlerin telefonları ağlarına kilitlemelerini kolaylaştırmayı vadediyor !

Google’ın bu yılki Android sürümü üzerinde çalıştığını görmek bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Geçen haftaki haberlerin oldukça ümit verici olduğu kanıtlandı. Ancak şimdi bizi tekrar heyecanlı hissettiren platforma gelebilecek bir özellik öğreniyoruz.

9 – 5 Google’da millet tarafından tespit edildiği gibi , hafta sonu boyunca Android Gerrit koduna “Android Q için Taşıyıcı kısıtlama geliştirmeleri” adı verilen bir grup eklenmiştir.

Bu yeni kısıtlamalar, operatörlerin telefonunuzdaki SIM kart üzerinden aşağıdakileri yapmasına izin veriliyor:

Telefonların bağlanabileceği beyaz liste şebekeleri.

Kara liste şebekeleri telefonlarının kullanımı sınırlandırılmıştır.

Çift SIM telefonlarda, birincil onaylı bir SIM kullanmıyorsa, operatörler ikinci SIM’i devre dışı bırakabilir.

Ayrıca, beyaz listeye alınan ve kara listeye alınan ağların notunda, taşıyıcılar bunu yalnızca diğer fiziksel ağlar için değil, aynı kuleyi kullanan sanal ağlar için de olabilir. (örneğin, AT&T bir AT&T telefonun Kriket Kablosuz’da çalışmasını engelleyebilir) .

Şu an için bu değişikliklerin Android Q‘nun son sürümüne doğru yol açıp açmayacağını söylemek şu an için çok erken.

Android Q sızıntısı sistem genelinde koyu tema, masaüstü modu ve daha fazlasını ortaya koyuyor

XDA Geliştiricileri’ndeki kişiler yakın zamanda Android Q’nun sızdırılmış bir yapısını ele geçirdiler ve Google Pixel 3 XL‘in üzerine çektiler şimdi Android’in bundan sonra ne yapacağı merak konusu.

Ekran ayarlarında “Set Dark mode” (Karanlık Ayarı Ayarla) adı verilen yeni bir seçenek, bu karanlık modu her zaman açık, her zaman kapalı ya da günün saatine göre otomatik olarak açıp kapatmanıza izin veriyor. Etkinleştirildiğinde, Hızlı Ayarlar, ses kontrolleri, Ayarlar sayfası, başlatıcısı ve daha fazlası için etkili bir karanlık temanın etkin olduğunu göreceksiniz. Uygulamalara gelince, “kuvveti geçersiz kıl” adlı yeni bir geliştirici ayarı var.

Android Q’nun karanlık modunun Google Haberler, Mesajlar, Google Kişiler, vb. gibi yerel karanlık modları olan uygulamalarla nasıl çalışacağı henüz belli değil, ancak bildiğimiz kadarıyla karanlık modun fantastik göründüğü.

Android Q‘da bulunan diğer şeyler ise, tamamen yenilenmiş kullanıcı arabirimi, yeni geliştirici ayarları, bir tür masaüstü modu, geliştirici ayarlarında gömülü yerleşik bir ekran kaydedici, yeni erişilebilirlik özellikleri ve daha fazlasını içeriyor.

Bunlarla beraber, Android Q’nun bu sürümünün önceden yüklenmiş herhangi bir Google uygulamasına veya Pixel’e özgü özelleştirmelere sahip olmadığını ve bu sebeple Mayıs ayında Google I / O’da göreceğimiz yapının farklı görünebileceğini belirtmek önemli bir durumdur.

İşte Görmek İstediğimiz 6 Özellik

Karanlık Mod Olabilir !

Hepimizin bildiği kadarıyla, Android için en çok talep edilen özelliklerden biri her zaman sistem çapında bir karanlık tema olduğudur. Geçtiğimiz her Android sürümü, uzun zamandır beklenen özelliği bize getirecek olacağına dair söylentilerle oldu, ancak tekrar tekrar hayal kırıklığıyla karşılaştık.

Bununla birlikte, Android Q ile her şey farklı olmalı beklentileri karşılamalı.

Sızan bir Android Q derlemesinde 16 Ocak’ta paylaşıldı ve bu derlemede, Ekran Ayarlarında “Karanlık Ayarla” adı verilen yeni bir seçenek var. Bu etkinleştirildiğinde, karanlık bir tema Ayarlar, başlatıcı, ses seviyesi kontrolü ve daha fazlasının görünümünü ele alıyor.

Bu karanlık modun uygulamalarla nasıl etkileşime gireceğine gelincek olursak.

Geliştirici ayarlarında “geçersiz kuvveti geçersiz kılma” olarak adlandırılan başka bir geçiş var ve bu açıldığında, kendi dahili karanlık kipine sahip olmayan uygulamalar zorunlu bir uygulama ile geçersiz kılınıyor. Google Haberler, Mesajlar, Google Kişiler ve Google Telefon gibi yerel bir karanlık modu olan uygulamalar, Android Q’nun karanlık modunun onlarla nasıl çalışacağı bilinmiyor.

Ancak, bu bilinmeyenlerle bile, bu karanlık bir modun nihayet Android’e geldiğini gördüğümüz en büyük kanıt.

İzinlere büyük değişiklikler geliyor

Gizlilik her zamankinden daha büyük bir endişe kaynağı ve Android Q’da Google, telefonunuzdaki uygulamalara tam olarak nelerin erişebileceği konusunda daha iyi bir anlayış ve daha fazla kontrol sağlamanıza yardımcı olmak için uygulama izinleri için bazı yeni özellikler kullanacağı düşünülüyor.

Ayarlar‘daki “İzinler kullanımı” sayfası, hangi izinlerin uygulamalarınızın kaçının kullandığını, hangi belirli uygulamaların kullanıldığını, izinlere göre filtreleme yeteneğinin ve uygulama bilgileri için yeni bir kullanıcı arayüzünün kullanıldığını göstermek için tamamen elden geçirildiğini öğrendik.

Belki daha da önemlisi, Android Q artık bir uygulama kullanıldığında izin kullanmasına imkan vermenizi sağlıyor.

Samsung DeX benzeri bir masaüstü modu olabilir

İlk olarak 2017 yılında Galaxy S8 serisi ile tanıtılan Samsung DeX, amerikan bir Samsung telefonunu, monitöre güç vermek ve onu masaüstüne benzer bir deneyime dönüştürmek için telefonunuzu kullanan özel bir yuva aracılığıyla bir bilgisayar monitörüne bağlamanızı sağlayan bir özellik . Android Q’da, bir bütün olarak işletim sistemine tanıtılan benzer bir şey görebiliyorduk. XDA Geliştiricisi konuşmasında belirtildiği gibi :