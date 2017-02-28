Google play‘de bulunmayan bazı uygulamaları genel olarak İnternet’ten bulup Apk olarak indiriyoruz. İndirdiğimiz Apk dosyasını yüklemeye başladığımızda ‘Yükle‘ butonu çalışmazken ‘İptal‘ butonu çalışıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşıyorsanız size anlatacaklarımızı sırası ile yapmanız gerekiyor.

Yükle butonunun çalışmama sorunu Android 6.0 ile gelen bir özellikten kaynaklanıyor. Ekran yer paylaşımınız açık olmadı durumunda indirdiğiniz Apk uygulamasının ‘yükle‘ butonu aktif olmuyor. Yükle butonu aktif olmadığından Apk dosyası telefona yüklenemiyor. Aşağıdaki işlemleri sırası ile takip ederek Ekran yer paylaşımını kapatınız.

Bazı arkadaşlarımız Mavi ışık filtresi kullanıyor. Öncelikle bu uygulamayı devre dışı bırakın daha sonra sorun devam ederse ve mavi ışık filtresi kullanmıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

Yükle Butonunu Aktif Etme

Çözüm 1

Ayarlar/ Genel/ Erişebilirlik/Motor Kognisyon

Bu menüden; Touch assistant ve Dokunmatik Kontrol alanları kapalı konuma alalım.

Çözüm 2