LG G2, LG G3 ve LG G4 İçin Türkçe Klavye Uygulaması indir. Çoğu Android kullanıcısı klavyesinden memnun değildir ve benim gibi klavyeniz’den çok fazla şey istiyorsanız (sayı tuşu sırası olsun, Türkçe karakterleri desteklesin ve tuşların arası biraz açık olsun) işte burada yardımınıza Xperia Keyboard Koşuyor. Sağolsun bir XDA geliştiricisi olan bejunk ve bu muhteşem uygulamayı JB, KK, L ve M çalıştıran diğer cihazlara uyarlamış.

Xperia Türkçe Klavye İndir

Uygulamayı root’lu ve root’suz olarak kullanabilirsiniz. Rootlu seçeneğin farkı Xperia Keyboard kütüphanesini de ekliyor ve bunun sayesinde Google Play’den bu uygulamanın güncellemelerini alabiliyorsunuz.

Xperia Türkçe Klavye Özellikleri

Klavye çok kullanışlı ve yazı yazması çok rahat. Tuşların arasının açık olması yanlış tuşlara basmayı büyük ölçüde azaltıyor. Aynı anda 3 farklı dilin sözlüğünü etkinleştire biliyorsunuz ve dil değiştirmeden 3 farklı dilde öneri alabiliyorsunuz. Ayrıca sayı tuşu sırası da cabası.

Rootsuz Xperia Keyboard v7.3.A.0.28 Yükleme Rehberi

JellyBean ve KitKat işletim sistemli rootsuz cihazlar için buradan indirin: Xperia Keyboard

işletim sistemli cihazlar için buradan indirin: Lollipop, Marshmallow ve Nougat işletim sistemli rootsuz cihazlar için buradan indirin: Xperia Keyboard

işletim sistemli cihazlar için buradan indirin: Normal apk gibi yükleyin. Bu kadar.

Rootlu Xperia Keyboard’un Yüklenme Rehberi:

Öncelikle aşağıdan en son güncellemeli v7.3.A.0.28 sürüm numaralı Xperia Keyboard uygulamasını indirin.

4.4.x KitKat İşletim sistemli cihazlar için buradan: KK Xperia Keyboard

İşletim sistemli cihazlar için buradan: 5.x Lollipop, 6.x Marshmallow ve 7 Nougat İşletim sistemli cihazlar için buradan: LL/M/N Xperia Keyboard

İşletim sistemli cihazlar için buradan: x86 tabanlı Intel işlemcili 4.4 Kitkat işletim sistemli cihazlar için buradan: x86 Xperia Keyboard

Yüklemek İçin 2 Seçenek Bulunuyor

1. Yömtem: Recovery’den Yükleme

İndirdiğiniz .zip dosyasını telefon hafızanıza kopyalayın.

Telefonunuzu “Recovery Mode”da başlatıp “İnstall” sekmesinden .zip dosyasını yükleyin.

telefonuzu yeniden başlatın.

2. Yöntem: Manuel Yükleme

Manuel yükleme 4.4.x, 5.x ve 6.x cihazlarda ufak farklılıklarla yapılıyor.

4.4.x KitKat İçin:

İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı herhangi bir yere çıkartın.

“textinput-tng.apk” dosyasını Root Explorer uygulaması yardımıyla System/App klasörünün içine kopyalayın.

dosyasını uygulaması yardımıyla klasörünün içine kopyalayın. “libswiftkeysdk-java.so” dosyasını da aynı şekilde System/Lib klasörünün içine kopyalayın.

dosyasını da aynı şekilde klasörünün içine kopyalayın. Son olarak kopyaladığınız dosyaların izinlerini rw-r–r– (0644) olarak değiştirin ve telefonunuzu yeniden başlatın.

5.x Lollipop ve 6.x Marshmallow için:

İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı herhangi bir yere çıkartın.

“ textinput-tng ” klasörünü Root Explorer uygulaması yardımıyla System/App klasörünün içerisine kopyalayın.

” klasörünü uygulaması yardımıyla klasörünün içerisine kopyalayın. “libswiftkeysdk-java.so” dosyasını da aynı şekilde System/Lib klasörünün içine kopyalayın.

dosyasını da aynı şekilde klasörünün içine kopyalayın. Yeni kopyaladığınız klasörlerin izinlerini rwxr-xr-x (0755); içerisindeki dosyaların izinlerini ise rw-r–r– (0644) olarak değiştirin ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Evet hepsi bu kadar. Yeni Xperia Keyboad’unuz hayırlı olsun.

Ekran Görüntüleri: