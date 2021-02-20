Apple MagSafe Batarya Paketi Geliyor!

Apple şirketi, izlediği şarj aleti politikası üzerine yeni adımını atmak için çalışmalarını başlatabilir. Yabancı kaynak Bloomberg‘e göre Apple MagSafe adında bir batarya paketi üretilmeye hazırlanılıyor.

Apple MagSafe Batarya

Akıllı telefon kutularından kulaklık ve şarj aleti ürünlerini çıkaran Apple, bu politikasını iPhone 12 modeliyle birlikte başlattı. Bunun üzerine farklı bir inovasyon gerçekleştirmeye çalışan firmanın özellikle iPhone 12 modeli için yeni bir batarya paketi üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Manyetik olarak bağlanmış bir pil paketi, iPhone kullanıcılarının pili doldurmak için kolayca bir pil paketi kullanmasına olanak tanıyor. MagSafe’in avantajı, mıknatısların şarj cihazını telefonun arkasına kolayca hizalamasıdır. Apple, iPhone 12 ile kablosuz şarj pedlerinden iPhone’a mıknatıslarla tutulan kılıflara ve cüzdanlara kadar yeni bir iPhone aksesuarları ekosisteminde kullanmak üzere MagSafe inovasyonunu ortaya çıkardı. Bu inovasyon, tüm iPhone 12 modelleri ve gelecek nesildeki akıllı telefon modellerinde destek sağlanacak.

Hala test aşamasında olan MagSafe için şu an iyi haberlerden çok kötü haberler bulunuyor. Mıknatıs ile telefona desteklenecek batarya paketi, kendi ağırlığını telefona taşımasını sağlasa da yazılım tarafında istenilen sonuçlarda yavaş olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Ayrıca batarya paketinin bu yazılımsal sorun yüzünden aşırı ısındığı ve kullanılacak telefonda kılıfın olup olmamasının da etkili olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an için kesin bir sonucu bulunmayan yeni aksesuarın üretim rafında bir süre daha durabileceği düşünülüyor.