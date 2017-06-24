Aramadan Sonra LG V10 Ekran Donma Sorunu Nasıl Çözülür?

LG’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan LG V10 serisi genel olarak kullanım konusunda da başarılı serilerden biri. Genel olarak kullanımı oldukça başarılı olsa da zaman zaman 3.parti yazılımlardan kimi zamanda uzun kullanımlardan sonra ortaya çıkan belli başlı sorunlarda yok değil. Bunlardan birisi de arama sonrasında yaşanan LG V10 Ekran Donma Sorunu. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Nasıl Çözülür?

Çağrıdan Sonra LG V10 Ekran Donma Sorunu Nedenleri

Öncelikle sorunun neden kaynaklandığı konusunda bir bilgiler vermek gerekiyor. Genel olarak çağrı sonrasında LG V10 Ekran Donma Sorunu sensörlerden kaynaklanan bir sorun olarak biliniyor. Bununda iki nedeni var birincisi yazılım sorunu, ikincisi donanım sorunu.

Sensörlerde Yaşanan Donanım Sorunu

Akıllı telefon modellerinde görüşme sırasında dokunmatik ekrana dokunup iletişimi bozacak herhangi bir sorun yaşanmaması için üst kısımda özel sensörler bulunuyor. Bu sensörler telefonu kulağınıza yaklaştırdığınızda devreye giriyor ve ekranı karartıp kilitliyor. LG V10 akıllı telefonlarında da bu sensörler bulunmakta.

Eğer telefonunuzu düşürdüyseniz, yabancı bir sıvı ile temas ettirdiyseniz ya da bu alana herhangi bir şekilde zarar verdiyseniz, çağrılardan sonra telefonunuz kitlenme sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Sensörler bu durumda ya çalışmayacak ya da LG V10 Ekran Donma Sorunu yaşanacaktır. Böyle bir durumda teknik servis desteği almanız gerekiyor.

Sensörlerde Yaşanan Yazılım Sorunu

Donanım kısmında doğrudan teknik servis başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Fakat sorun yazılım kaynaklı da olabilir. Özellikle Root kullanımı yapılan akıllı telefonlarda, uyumsuz işletim sistemi yüklemek ya da yükleme sırasında yapılan hatalar sensörlerin doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda da LG V10 Ekran Donma Sorunu çok sık yaşanmakta. Böyle bir sorun yaşadığınızda ilk olarak sorunu yazılımsal kontrol etmeniz gerekiyor. Gerekirse fabrika ayarlarına dönmeyi bile tercih edebilirsiniz.

LG V10 Ekran Donma Sorunu Çözüm Önerileri

Peki çağrıdan sonra yaşanan sorunun çözümü için neler yapabiliriz? Testlere ve yapabileceğiniz önerilere bakalım.

Sensör Yüzeyini Temizlemek

İlk yapacağınız işlem sensör yüzeyini temizlemek olacaktır. Kimi zaman yüzeyin aşırı kirlenmesi, yağlanması yaşanan sorunun nedeni olabilir. Gözle görülür bir sorun olmasa da sensör önünü temizlemeniz mutlaka yapılması gereken işlemlerden biri. Bunun için pamuklu çok hafif nemli bir bezle, mikrofon kısmını, yani üst ekranı tamamen temizlemeniz gerekiyor.

Kasa Kontrollerini Yapın

LG V10 Ekran Donma Sorunu kapsamında sensörlerin donanımsal veya yazılımsal bir sorunu olup olmadığına karar vermek için birçok işlem yapmanız gerekecek. Bunlardan birisi de kasa kontrol işlemi yapmak. LG V10 akıllı telefonlarında tüm kasa oranları bu sensörler düşünülerek yapılmıştır.

Fakat birçok akıllı telefon kullanıcısı telefonlarına bir yandan dekoratif amaçlı bir yandan da koruma amaçlı kılıf ve kırılmaz cam kaplamaları kullanabiliyor. Bu kılıfların sensörleri engellemesi durumunda da LG V10 Ekran Donma Sorunu ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Yapacağınız işlem kırılmaz cam dahil kullandığınız tüm kılıfları çıkararak yeniden arama yapıp ekranın siyah ekranda kalıp kalmadığını kontrol etmek olacaktır. Özellikle ön yüzeyi kapatan kırılmaz camların hatalı tasarlanması (ucuz ürünlerde çok sık yaşanıyor) sensörleri engelleyerek böyle bir soruna neden olabiliyor.

Sensörlerin Sıfırlamasını Yapmak

Yavaş yavaş yazılımsal düzenlemelere geçelim. Yukarıda yer alan tüm çözümleri yapmanıza rağmen çağrıdan sonra LG V10 Ekran Donma Sorunu devam ediyorsa, yavaş yavaş yazılım çözümlerine geçmeniz gerekiyor. Bunun için ilk yapmanız gereken sensörlerin sıfırlanması olacaktır.

Sensörler sıfırlanması ve kalibrasyonunun yeniden yapılması ilk deneyeceğiniz yöntemler arasında yer alıyor. Bunun için 3.parti programları kullanabilirsiniz. Google Play Store üzerinden sensör fix programlarını indirerek, yeniden sensör kalibrasyonu yapmanız mümkün. Bu şekilde de sorunu çözmeniz mümkün.

Telefonu Güvenlik Mod İle Ön Yükleme Yapın

Sensörlerde oluşan hata nedeniyle LG V10 Ekran Donma Sorunu üçüncü parti yazılımlardan kaynaklı da olabilir. Bazı uygulamaların içerisinde yer alan yazılımlar, uygulamaların sensörlerini kullandıkları için sensörlerde bozulmalara neden olabiliyor. Bu gibi bir sorun ile karşılaşmamak içinse mutlaka üçüncü parti uygulama kontrolü yapmanız gerekiyor. Bunun içinde yapabileceğiniz en iyi işlem güvenli mod ile telefonu başlatıp sorunun olup olmadığını kontrol etmek. Güvenli moda geçmek için yapacaklarınız ise şöyle;

Öncelikle telefonunuzun kapatma tuşuna basılı tutuyorsunuz.

Kapatma menüsü gelene kadar basılı tutup ardından kapatma menüsü üzerinden “ kapat ” sekmesine basılı tutmanız ve güvenli mod ile başlat seçeneğini onaylamanız gerekiyor.

” sekmesine basılı tutmanız ve güvenli mod ile başlat seçeneğini onaylamanız gerekiyor. Güvenli mod ile başlattığınıda sorun çözülüyorsa neden uygulamalardır.

Son İşlem Fabrika Ayarlarına Dönmek

Son olarak yapacağınız işlem fabrika ayarlarına dönmek olacaktır. Telefonu sıfırlayarak sorunu çözebilirsiniz. Fabrika ayarlarına dönmenize rağmen aynı sorun devam ediyorsa doğrudan teknik servis ile iletişime geçmeniz gerekecek. Çünkü bu gibi bir durumda muhtemelen sorununuz donanımsal olacaktır ve servisinizin sorunu çözmesini talep etmeniz gerekecek. Sensör parça değişimi gerektiği için yetkili servislerden başka servis kullanmayın.