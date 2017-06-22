Bildirim Işığı Kendi Kendine Yanıp Sönüyor Hatası Çözümü

Her akıllı telefonda bulunan özellik olan Bildirim Işığı kullandığımız programa göre atanabilen bir yapıya sahiptir. Hangi uygulamadan bildirim geldiğini anlamak için çeşitli renklerde ışık seçebildiğimiz bu özellik çoğu akıllı telefon kullanıcısında kendi kendine yanıp sönüyor. Bunun için sizlere çözümleri sıraladık.

Bildirim Işığı’nı Kapatıp Açın

Akıllı telefonunuzda bildirim ışığı kendi kendine yanıp sönmeye başladığında telefonunuzdaki paneli aşağı indirip kısayolunu bularak açıp kapatın. Bu işlem sonunda bildirim ışığı düzelecektir. Eğer düzelmezse 2.çözüme göz atınız.

Telefonu Yeniden Başlatın

Akıllı telefonunuzda bulunan Bildirim LED‘i yanıp sönmeye devam ediyorsa telefonu yeniden başlatın. Yazılımsal problem olma ihtimali yüksek olan bu sorunun çözümü yeniden açıp kapatma olacaktır. Eğer sorun hala devam ediyorsa 3.çözüme göz atınız.

Telefona Hard Reset Atın

Telefonunuzdaki bildirim ışığının kendi kendine yanıp sönmesi ilk iki adımda da çözüme ulaşmadıysa son çare telefona hard reset atmak olacaktır. Birçok akıllı telefonda aynı olan hard reset işlemi için buraya tıklayın. Farklı hard reset işlemine sahip telefon kullanıcıları Google‘da arama yaparak nasıl hard reset atabileceğine ulaşabilir.

Telefona Yazılım Yükleyin

Akıllı telefonlarda uzun süredir kullanılan yazılım, uzun kullanım sonucu işlev hızını kaybedebilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. LG akıllı telefonları için önereceğimiz LG UP yazılımı ile birçok LG akıllı telefon kullanıcısı bu program ile yeni yazılım atabilir.

Başka telefona sahip olan akıllı telefon kullanıcıları, Google‘da arama yaparak telefonlarına hangi yazılım programı ile yazılım atabileceğini öğrenebilirler

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