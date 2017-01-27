WhatsApp‘a hem telefonunuz hem de bilgisayar (web) üzerinden erişilebileceğinizi biliyor muydunuz? WhatsApp Web, telefonunuzdaki aktif Whatsapp hesabınızı bilgisayar ortamında kullanmanıza olanak sağlar. Gönderdiğini tüm mesajlar ve size gelen mesajlar anlık olarak telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronize olur. Bilgisayarda, Whatsapp Web‘de yapılan bir işlem telefonda, telefonda yapılan bir işlem Whatsapp Web‘de anında görüntülenir.

WhatsApp Web de ayrı bir WhatsApp hesabı oluşturulmaz. Aktif olan tek bir hesap her iki cihaz için oturum açarak kullanılır. Bilgisayarda WhatsApp Web kullanabilmeniz için gerekenler Aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda İnternet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web’i kullanmak için bilgisayarınızda web tarayıcısı olarak Chrome , Firefox , Opera , Safari veya Explorer Edge ‘in en son sürümünü olmalıdır.

, , , veya ‘in en son sürümünü olmalıdır. Chrome da uygulamalar sekmesi, Web Mağazasından Whatsapp Web i bulup; Chrome’a ekleyebilirsiniz. Bu şekilde Chrome Uygulaması olarak da kullanmanız mümkün. Bilgisayarda WhatsApp Web’e Ayarları Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin. Telefonunuzda WhatsApp’ı açın. Android’de: Sohbetler > Menü > WhatsApp Web ‘e gidin. Nokia S60 ve Windows Phone da: Menü > WhatsApp Web ‘e gidin. iPhone’da: Ayarlar > WhatsApp Web ‘e gidin. BlackBerry’de: Sohbetler > Menü > WhatsApp Web ‘e gidin. BlackBerry 10’de: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin > WhatsApp Web ‘e gidin. Nokia S40’da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin > WhatsApp Web ‘e gidin. Bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu telefonunuzdaki WhatsApp’ta tarayın.

Herkese açık bir bilgisayarda kullanım durumunda işlem bitiminde, Telefonda bağlantı kurulan menüde bağlı olan tüm bilgisayarlar görüntülenecektir. İsterseniz bu bilgisayarlardan çıkış sağlamanızda fayda vardır. Not: Veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla Wi-Fi kullanmanızı öneririz.