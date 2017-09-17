Sosyal medya tarafında fotoğraf ve video paylaşımında popüler olan Instagram uygulaması ile ilgili kullanımı sizler için açıklıyoruz. Akıllı telefonlarda paylaşımlar için rahatça kullanılabilen uygulama, bilgisayarlarda bunu sağlayamıyor. Bu yazımızda sizler için bilgisayardan Instagramda fotoğraf nasıl paylaşacağınızı anlatıyoruz.

Bilgisayardan Instagramda Fotoğraf Yükleme

Akıllı telefonlar için kullanımı oldukça kolay olan popüler uygulamanın bilgisayar üzerindeki kullanımıyla ilgili ipucunu sizler için açıklıyoruz. Birçok kişinin bilgisayardan instagramda fotoğraf paylaşımını istediği olay artık mümkün hale geldi. Uygulama kullanımı, telefonlarda iOS, Android ve Windows platformunda çok kolay iken bilgisayarda web sitesi üzerinden o kadar kolay gözükmüyor. Uygulamayı telefon üzerinden kullanırken fotoğraf ve video paylaşımı sağlanabilirken masaüstünde web sitesi üzerinden mümkün olmuyor. Bu olumsuzluğu ortadan kaldıracak çözüm bulundu ve artık bilgisayardaki fotoğraflarımızı ve videolarımızı artık bilgisayar üzerinden instagramda paylaşabileceğiz.

Eğer siz de bilgisayardaki fotoğraflarınızı veya videolarınızı telefona aktarmadan paylaşmak istiyorsanız artık bu çok kolay. Bilgisayar üzerinden paylaşım için yapılan Gramblr uygulamasıyla birlikte fotoğraf ve video paylaşımı yapılabiliyor. Vereceğimiz link üzerinden indirmesini yapıp bilgisayara yükleyerek kullanabileceğiniz uygulamada telefon üzerindeki bazı özellikler kullanılabiliyor. Telefonda paylaşımı yapmadan önce yaptığımız filtreleme işlemini yapabildiğimiz Gramblr uygulamasında fotoğraf ve videoya hareket de katabiliyoruz.

Bu özellikler haricinde çok yönlü olan uygulamada açıklama kısmına bir durum yazabilir ve belirli hastagler yapılarak paylaşılabiliyor. Paylaşımı yapmadan önce planlamasını da yapabildiğiniz fotoğraf ve videolarınız için ileri bir tarih seçerek başka zaman şeklinde de paylaşabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanımı olan uygulamada paylaşılan veriye basılı tutup uygulamaya sürükleyebilir ya da boş bölgeye tıklayıp seçerek kullanabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için aşağıda bulunan butona tıklayabilirsiniz. Uygulama yüklendikten sonra dilediğinizce ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.