BİM LG K11 Akıllı Telefonu Satacak!

Perakende mağazası olan Birleşik Mağazalar (BİM), LG Türkiye garantili olan yeni bir akıllı telefon satışı gerçekleştirecek. BİM LG K11 akıllı telefonunun satışını yapacak.

BİM LG K11 Satışı Ne Zaman Olacak?

Akıllı telefon modeli K11 satışını gerçekleştirmeye hazırlanan market, 7 Şubat 2020 tarihinde tüm market zincirlerinde raflardaki yerine koyacak. Kataloglarını şimdiden bastıran ve ülkenin her yerinde dağıtan firmanın akıllı telefon modeli için sunmuş olduğu fiyat etiketi ise 870 lira olarak belirtiliyor.

K11 Teknik Özellikleri

Akıllı tleefon modeli 5.3 inç büyüklüğünde ve 720P çözünürlüğünde ekrana sahip. Telefonun donanım bölümünde ise 8 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga seti mevcut olarak bulunuyor. Dahili depolama birimi 16 GB olarak gelen modelin 2 GB RAM desteği yer alıyor.

Akıllı telefonun işlemcisi, performans-güç bakımından tasarruflu olup üstüne bir de 3000 mAh batarya ile kullanım ömrü 2 güne kadar çıkabiliyor. İşletim sistemi kutudan Android 7.1.2 Nougat olarak çıkan modelde micro SD kart desteği de bulunuyor.

Arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde gelen akıllı telefon modelinin selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğü sağlıyor. Multimedya alanında 4.5G destekli gelen telefonun ses özelliğinde ise DTS:3X Surround ses sistemi yer alıyor.

Akıllı telefon modelinın ülkemizdeki satış fiyatı 1200-1300 lira bandında yer alıyor. Operatör mağazalarında ve LG firmasının teknoloji mağazalarında yer alan modelin siyah ve mavi renk seçenekleri bulunuyor.