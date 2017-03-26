BİM’den LG Ph1 Bluetooth Hoparlör Kampanyası

Bim gerçekleştirdiği indirimli kampanyalar ile bir çok kişinin ilgisini çeken ürünler satıyor. Piyasa fiyatından %50 – %80 indirimli teknolojik ürünler satıyor. Bim yeni aktüel kataloğunda bulunan LG Bluetooth hoparlör ile yine güzel bir kampanyaya imza atıyor. Önümüzdeki hafta 31 Mart tarihinde satışa sunacağı LG Ph1 Bluetooth hoparlör ile dikkatleri üzerine çekti. Ürünün teknoloji marketlerinde ki fiyatı 200 – 258 TL arasında değişiyor. Bim 31 Mart aktüel kataloğunda LG Bluetooth hoparlörü 79.50 TL‘den satışa sunacak.

Bim LG Hoparlör Kampanyası

Ülkenin bir çok yerinde mağazası olması ile bir çok kullanıcının güvenini kazanmış marketler zinciri Bin yeni aktüel ürün kataloğunda herkesin kullanmak isteyeceği LG Ph1 Bluetooth hoparlörü 79.50 TL’den satışa sunuyor. Ürünün LG markası olması kullanıcılarda kaliteli ve uygun fiyatlı bir ürün olarak adlandırılıyor. Bim uzun zamandır bu şekilde kampanyalar düzenliyor fakat ürün kısa sürede tükendiğinden kullanıcılar ürüne sahip olamıyor. Bazen Bim alışveriş merkezlerinin önünde sabahın erken saatlerinde sıraya girmiş insanları görebilirsiniz.

LG PH1 Yeni Nesil LED Işıklı Bluetooth Speaker

Özellikleri

360 derece ses imkanı

LED ışık (beyaz, yeşil, kırmızı)

Dahili mikrfon

Bluetooth bağlantısı

AUX girişi

190gr ağırlında

360 Derece Ses Efekti ;

Artık hoparlörünüzün önünde oturmanıza gerek yok. PH1 modelinin dizaynı sayesinde her açıdan hoparlörünüzü hiç bir ses kaybı olmadan dinleyebilirsiniz. Hoparlörünüzün önünde ya da arkasında durabilirsiniz ve ses hep sizinle olur.

LED Mod Işıklandırması ;

Moda göre farklı renklerdeki ışıklandırmasıyla PH1 hoparlörün keyfini çıkarın.

Bluetooth Bağlantısı ;

Daha mükemmel bir ses deneyimi için cep telefonunuzdan Bluetooth ile kablosuz bir şekilde bağlanın.

Dahili Mikrofon ;

Telefonlar ve hoparlörler birlikte hareket ediyor. Hoparlörden müzik çalarken telefon araması geldiğinde, müzik otomatik olarak durur ve dahili mikrofonu kullanarak konuşmanızı hoparlörler ile gerçekleştirebilirsiniz. Konuşmanız bittiğinde, müzik tekrar çalmaya başlar.

Şarj Edilebilir Batarya ;

Şarj edilebilir lityum ion batarya saatler sürecek müzik keyfinizi destekler.

Aux Girişi ;

Bluetooth bağlantısının yanında, aux girişi ile de cihazlarınızı kolayca bağlayabilirsiniz.

Boyutlar (W x H x D) mm Ürün Boyutları (W x H x D) mm 81 X 88 X 82 Net Ağırlık (Kg) 1.9 Kg Kutu Boyutları (W x H x D) mm 536 x 220 x 162 Kutu Ağırlığı (Kg) 3.1 Kg

Girişler & Çıkışlar Portable In (3.5Ø) Var micro USB 5 pin Var

Ses Modları Standard (Default) EQ Var

Dahili Batarya Batarya Tipi Li-Polymer Batarya Şarj Etme Süresi 3 saat Batarya Ömrü 3 saat