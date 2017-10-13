Bir Uygulama İle LG V30 Özelliğini Telefonunuza Taşıyın

LG V10 ve LG V20’nin ikinci ekranı rakiplerinden ayrı tutan bir özellikti. Birçok kişi konumu hakkında şikayetçi oldu (cihazı tek elle kullanırken çok zor olabiliyor), ancak yine de hayranlarından bazıları bu özelliği çok sevdi. LG V30 ile ikinci ekrana veda eden LG, yeni bir uygulama ile ikinci ekranın yerini alacak bir araç geliştirdi. Floating Bar özelliği sayesinde ikinci ekran yerine farklı bir araç kullanmaya başladı.

LG V30 Floating Bar Özelliğini Telefonunuza Taşıyın

Kısa yol çubuğu Floating bar telefonunuzun yüzeyinde bir kısa yol çubuğu ekler. LG V10 ile LG V20’de kullanılan ikinci ekran özelliğinin tüm özelliklerine maalesef sahip değil. Sizin için telefonunuzun ekranında bir uygulama çubuğu oluşturur ve favori uygulamalarınıza daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Floating Bar uygulaması Android 4.4+ ve üzeri tüm cihazlarda kullanılabilir.

Uygulama ücretsiz olarak Play Store’da yer alıyor fakat uygulama içi satın alımlar ile uygulamadan daha fazla verim ve kullanım sağlanıyor.

Floating Bar Özellikleri