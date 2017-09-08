LG, 2015 yılından itibaren bazı modellerinin sürümlerinde Bootloader kilidini açmaya izin vermiyor. Geliştiriciler ve yeni yazılım yüklemek isteyen kullanıcılar, LG akıllı telefonların bazı sürümlerinde kök erişimine ulaşabiliyor. LG G4 modelinden itibaren ülkemizde maalesef Bootloader kilidi açılmıyor. Durum böyle olunca kullanıcılar izin verilen modellerin ülke sürümlerine göre Bootlaeder kilidi açılan telefonları almak durumunda kalıyor.

Bootloader kilitli gelen telefonların Root erişimi kazandırmak için LG’den bir dosya talep edilmesi gerekiyor. Yazımızda sizlere izin verilen modellerin Bootloader kilidi nasıl açılıyor ve nasıl işlemler yapılması gerekiyor anlatmaya çalışacağız. Bu yazımızda aynı zamanda LG’nin izin verdiği modelleri ve sürümlerin bir listesini bulacaksınız.

Bootloader Kilidi Açılan LG Telefonlar

LG G4: H815 – Avrupa

LG V10: H960A – Avrupa

LG G5: H850 – Avrupa

LG G5: RS988 – ABD

LG G5SE: H840 – Avrupa

LG V20: US996 – ABD

LG G6: H870 – Avrupa

LG G6: US997 – ABD

Yukarıda modellerin Bootloader kilidini açmak ve Root ve TWRP Recovery Yüklemek için aşağıdaki uygun model linklerinden ilgili makaleye ulaşabilirsiniz.

LG, ABD ve Avrupa ülkeleri dışında böyle bir politika yürütüyor. Ülkemizdeki modellerinde maalesef Bootloader Kilidi açılamıyor. Root ve TWRP Recovery yüklemek için ABD veya Avrupa modellerini tercih edebilirsiniz.

Bootloader Kilidini Açmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

LG, Bootloader kilidi kaldırıldıktan sonra artık telefonunuz tam işlevselliğini garanti edilemez. Cihazınızın kilidini açmanız, aşağıdakileri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan beklenmedik yan etkilere neden olabilir.

– Cihazınız çalışmayabilir.

– Bazı özellikler ve işlevler devre dışı bırakılabilir.

– Cihazınıza zarar vermeniz açısından güvensiz hale gelebilir.

– Cihaz aşırı ısınma nedeniyle fiziksel olarak hasar görebilir.

– Cihazınızın davranışı değiştirilebilir.

– Cihazınızdaki bazı içerik, geçersiz DRM anahtarları nedeniyle artık erişilebilir veya oynatılamayabilir.

– Tüm kullanıcı verileriniz, ayarlarınız ve hesaplarınız kaybolabilir. (Dolayısıyla, tüm verilerinizi yedeklemenizi öneririz).

– LG FOTA (Kablosuz Ürün Yazılımı) veya Web Download servisleri aracılığıyla verilen yazılım güncellemeleri artık cihazınızda çalışmayabilir.