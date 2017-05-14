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Wanna Crypt3r virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya tehdit etmeye devam ediyor. Bana bir şey olmaz diye düşünmeyi ve önlemlerinizi alınız. BTK yaptığı açıklamada; ”Biz önlemimizi aldık bize bir şey olmaz” söylemlerini kullansa da ülkemizde mağdur olan insanlar var. Wanna Crypt3r şuana kadar toplam 236.902 kullanıcıyı etkisi altına aldı. Yayılma hızı günün Pazar olmasına rağmen saatte 6050 kullanıcı. Türkiye’de etkilenen kişi sayısı 247 kullanıcıya ulaştı.

Wanna Crypt3r Android Akıllı Telefonlar Tehdit Ediyor

Bir Twitter kullanıcısı aşağıdaki listeyi paylaşarak Türkiye’de kullanıcıları uyardı. Aşağıdaki listede bulunan telefonları ve bu telefonlarda aşağıdaki listedeki bankacılık uygulamalarını kullanmayın.

LG kullanıcılarını herhangi bir risk tehdit etmiyor fakat önlem almakta fayda görüyoruz. Listede LG Optimus 7 P705 ile LG Optimus L5 II E460 modelleri bulunur. Bu telefonlarda yukarıda belirtilen bankacılık uygulamalarını kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. LG akıllı telefonunuzun modeli ne olursa olsun, güncel Android sürümünü kullanmanızı öneriyoruz. En son yayımlanan güvenlik güncellemesini mutlaka yapınız. Dünyayı tehdit altına alan bu virüsten korunmak için bilgisayarınızın en son güncellemelerini de yapmanız gerekiyor.

Root işlemi yapılmış akıllı telefonlarda daha hızlı yayıldığı ve kullanıcıyı etkilediği biliniyor. Bu yüzden telefonunuzun yazılımını güncellemenizi ve Root erişimlerini kaldırmanızı öneriyoruz.

Güvenlik yazılım firmaları Antivirüs yazılımlarını sürekli güncelliyor ve bu solucan ile baş etmeye çalışıyor. Her türlü tehdide karşı bir virüs programı kullanmanızı öneriyoruz. Android İçin En İyi 10 Antivirüs Uygulaması yazımıza göz atabilirsiniz.