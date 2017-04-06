LG‘nin birden fazla modeli ve her bütçeye göre telefonları olduğu için karar veremeyen ve hangi cihazı alacağını tam kestiremeyen üyelerimiz için bu rehberi hazırlıyoruz. Giriş, orta ve üst seviye modelleri ve fiyatları ile tüm LG modellerini sıralıyoruz. Bütçenize ve aradığınız donanıma göre modelleri seçebilirsiniz.
Giriş Seviyesi LG Akıllı Telefonlar
LG K8 (650₺)
Giriş seviyesinde bulunan LG K8, Android 6.0 işletim sistemi ile ve özellikleriyle güzel bir giriş seviyesi cihazı.
- Ekran: 5.0 inç 720p(HD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 8.7 mm / 157 gram
- İşlemci: MediaTek MT6735
- Grafik İşlemci:Mali-T720 MP2
- RAM: 1.5 GB
- Depolama: 8GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 8 Megapiksel
- Ön Kamera: 5 Megapiksel
- Batarya: 2125 mAh
LG K8 2017 (800-999₺)
Giriş seviyesindeki Yeni LG K8 2017 tercih edilebilir bir telefon. Ülkemizde şuan satışı yok o yüzden fiyatı tam net değildir.
- Ekran: 5.0 inç 720p(HD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 8.9 mm / 142 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- Grafik İşlemci:Adreno 308
- RAM: 1.5 GB
- Depolama: 16GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 13 Megapiksel
- Ön Kamera: 5 Megapiksel
- Batarya: 2500 mAh
LG K10 (750₺)
Giriş seviyesinin en iyi telefonlarından biri olan LG K10 modeli özellikleri ile giriş seviyesinin en üstünde bulunuyor ve alınabilecek cihazlar arasında giriş seviyesinde en üst konumda bulunuyor.
- Ekran: 5.3 inç 720p(HD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 8.8 mm / 142 gram
- İşlemci: MediaTek MT6753
- Grafik İşlemci:Mali-T720 MP35
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 13 Megapiksel
- Ön Kamera: 5 Megapiksel
- Batarya: 2300 mAh
LG X Screen (750₺)
LG K10‘dan sonra giriş seviyesinde diğer alınabilecek telefonlardan diğeri. özellikleri ve LG V10′da ki gibi 2.bir ekranı ile giriş seviyesine değer katan bir cihaz.
- Ekran: 4.93 inç HD + 1.73 inç IPS LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 7.1 mm / 120 gram
- İşlemci: Snapdragon 410
- Grafik İşlemci: Adreno 306
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ana Kamera: 13 Megapiksel
- Ön Kamera: 8 Megapiksel
- Batarya: 2300 mAh
Orta seviye LG Akıllı Telefonlar
LG Stylus 2 Plus (1100₺)
Orta seviye ve aynı zamanda akıllı telefonun birde kalemi bulunan cihazlardan birisi.
- Ekran: 5.7 inç 1080p(FHD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 7.4 mm / 145 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
- Grafik İşlemci: Adreno 505
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32/16 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ana Kamera: 16 Megapiksel
- Ön Kamera: 8 Megapiksel
- Batarya: 3000 mAh
LG K10 2017 (1200₺)
Geçtiğimiz yıl çıkan LG K10′un daha gelişmiş ve daha yeni versiyonu olan LG K10 2017 orta segmente adını yazdırıyor.
- Ekran: 5.3 inç 720p(HD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 7.9 mm / 144 gram
- İşlemci: MediaTek MT6750
- Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ana Kamera: 13 Megapiksel
- Ön Kamera: 5(geniş açılı)Megapiksel
- Batarya: 2800 mAh
LG X Power (900₺)
Orta seviyenin giriş kısmında bulunan LG X Power özelliklerinden çok Bataryasının gücü ile dikkatleri çekiyor.
- Ekran: 5.3 inç 720p(HD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 7.9 mm / 139 gram
- İşlemci: MediaTek MT6735
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 13 Megapiksel
- Ön Kamera: 5 Megapiksel
- Batarya: 4100 mAh
LG X Cam (1000₺)
Orta seviyenin bir diğer girişinde bulunan cihaz olan LG X Cam Çift kamerası ile dikkatleri çekiyor.
- Ekran: 5.2 inç 1080p(FHD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 6.9 mm / 120 gram
- İşlemci: MediaTek MT6753
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP3
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 13+5 Megapiksel Çift kamera
- Ön Kamera: 8 Megapiksel
- Batarya: 2520mAh
Üst Seviye LG Akıllı Telefonlar (Amiral Gemileri)
LG G4 (1400₺)
Halen alınabielcek ve çoğu cihaza hala fark atabilecek olan LG G4 Üst seviyede bulunmaya devam ediyor.
- Ekran: 5.5 inç 1440p(QHD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 9.8 mm / 155 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992
- Grafik İşlemci: Adreno 418
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 16 Megapiksel
- Ön Kamera: 8 Megapiksel
- Batarya: 3000mAh
LG V10 (1900₺)
İkinci ekranı ve şık görüntüsü ile dikkatleri çeken LG V10, üst seviye cihazlar arasında yer alıyor.
- Ekran: 5.7 inç 1440p(QHD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 9.8 mm / 155 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992
- Grafik İşlemci: Adreno 418
- RAM: 4 GB
- Depolama: 32/64 GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 16 Megapiksel
- Ön Kamera: 5 Megapiksel
- Batarya: 3000mAh
LG G5 (2000₺)
Modüler yapısı ile bir ilk olan G5, Çift kamerası ile üst seviye cihazlar adını yazdırıyor.
- Ekran: 5.3 inç 1440p(QHD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 8.6 mm / 159 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
- Grafik İşlemci:Adreno 530
- RAM: 4 GB
- Depolama: 32GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 16+8(Çift kamera) Megapiksel
- Ön Kamera: 8 Megapiksel
- Batarya: 2800mAh
LG V20 (2750₺)
Üst seviyemizin son telefonu olan LG V20, tüm rakiplerini geride bırakarak tüm özellikleri ile ön plana çıkıyor ve listemizin son cihazı oluyor.
- Ekran: 5.7 inç 1440p(QHD)LCD ekran
- Kalınlık/Ağırlık: 7.6 mm / 174 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
- Grafik İşlemci:Adreno 530
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64GB (microSD kart desteği mevcut)
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Marsmallow
- Ana Kamera: 16+8(Çift kamera) Megapiksel
- Ön Kamera: 5 Megapiksel
- Batarya: 3200mAh