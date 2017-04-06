LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG‘nin birden fazla modeli ve her bütçeye göre telefonları olduğu için karar veremeyen ve hangi cihazı alacağını tam kestiremeyen üyelerimiz için bu rehberi hazırlıyoruz. Giriş, orta ve üst seviye modelleri ve fiyatları ile tüm LG modellerini sıralıyoruz. Bütçenize ve aradığınız donanıma göre modelleri seçebilirsiniz.

Giriş Seviyesi LG Akıllı Telefonlar

LG K8 (650₺)

Giriş seviyesinde bulunan LG K8, Android 6.0 işletim sistemi ile ve özellikleriyle güzel bir giriş seviyesi cihazı.

Ekran: 5.0 inç 720p(HD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 8.7 mm / 157 gram

İşlemci: MediaTek MT6735

Grafik İşlemci:Mali-T720 MP2

RAM: 1.5 GB

Depolama: 8GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow

Ana Kamera: 8 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 2125 mAh

LG K8 2017 (800-999₺)

Giriş seviyesindeki Yeni LG K8 2017 tercih edilebilir bir telefon. Ülkemizde şuan satışı yok o yüzden fiyatı tam net değildir.

Ekran: 5.0 inç 720p(HD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 8.9 mm / 142 gram

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917

Grafik İşlemci:Adreno 308

RAM: 1.5 GB

Depolama: 16GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Marsmallow

Ana Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 2500 mAh

LG K10 (750₺)

Giriş seviyesinin en iyi telefonlarından biri olan LG K10 modeli özellikleri ile giriş seviyesinin en üstünde bulunuyor ve alınabilecek cihazlar arasında giriş seviyesinde en üst konumda bulunuyor.

Ekran: 5.3 inç 720p(HD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 8.8 mm / 142 gram

İşlemci: MediaTek MT6753

Grafik İşlemci:Mali-T720 MP35

RAM: 2 GB

Depolama: 16GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow

Ana Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 2300 mAh

LG X Screen (750₺)

LG K10‘dan sonra giriş seviyesinde diğer alınabilecek telefonlardan diğeri. özellikleri ve LG V10′da ki gibi 2.bir ekranı ile giriş seviyesine değer katan bir cihaz.

Ekran: 4.93 inç HD + 1.73 inç IPS LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 7.1 mm / 120 gram

İşlemci: Snapdragon 410

Grafik İşlemci: Adreno 306

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ana Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 2300 mAh

Orta seviye LG Akıllı Telefonlar

LG Stylus 2 Plus (1100₺)

Orta seviye ve aynı zamanda akıllı telefonun birde kalemi bulunan cihazlardan birisi.

Ekran: 5.7 inç 1080p(FHD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 7.4 mm / 145 gram

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937

Grafik İşlemci: Adreno 505

RAM: 3 GB

Depolama: 32/16 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Ana Kamera: 16 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 3000 mAh

LG K10 2017 (1200₺)

Geçtiğimiz yıl çıkan LG K10′un daha gelişmiş ve daha yeni versiyonu olan LG K10 2017 orta segmente adını yazdırıyor.

Ekran: 5.3 inç 720p(HD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 7.9 mm / 144 gram

İşlemci: MediaTek MT6750

Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Ana Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 5(geniş açılı)Megapiksel

Batarya: 2800 mAh

LG X Power (900₺)

Orta seviyenin giriş kısmında bulunan LG X Power özelliklerinden çok Bataryasının gücü ile dikkatleri çekiyor.

Ekran: 5.3 inç 720p(HD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 7.9 mm / 139 gram

İşlemci: MediaTek MT6735

Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow

Ana Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 4100 mAh

LG X Cam (1000₺)

Orta seviyenin bir diğer girişinde bulunan cihaz olan LG X Cam Çift kamerası ile dikkatleri çekiyor.

Ekran: 5.2 inç 1080p(FHD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 6.9 mm / 120 gram

İşlemci: MediaTek MT6753

Grafik İşlemci: Mali-T720 MP3

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow

Ana Kamera: 13+5 Megapiksel Çift kamera

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 2520mAh

Üst Seviye LG Akıllı Telefonlar (Amiral Gemileri)

LG G4 (1400₺)

Halen alınabielcek ve çoğu cihaza hala fark atabilecek olan LG G4 Üst seviyede bulunmaya devam ediyor.

Ekran: 5.5 inç 1440p(QHD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 9.8 mm / 155 gram

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992

Grafik İşlemci: Adreno 418

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow

Ana Kamera: 16 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 3000mAh

LG V10 (1900₺)

İkinci ekranı ve şık görüntüsü ile dikkatleri çeken LG V10, üst seviye cihazlar arasında yer alıyor.

Ekran: 5.7 inç 1440p(QHD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 9.8 mm / 155 gram

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992

Grafik İşlemci: Adreno 418

RAM: 4 GB

Depolama: 32/64 GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marsmallow

Ana Kamera: 16 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 3000mAh

LG G5 (2000₺)

Modüler yapısı ile bir ilk olan G5, Çift kamerası ile üst seviye cihazlar adını yazdırıyor.

Ekran: 5.3 inç 1440p(QHD)LCD ekran

Kalınlık/Ağırlık: 8.6 mm / 159 gram

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996

Grafik İşlemci:Adreno 530

RAM: 4 GB

Depolama: 32GB (microSD kart desteği mevcut)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Marsmallow

Ana Kamera: 16+8(Çift kamera) Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 2800mAh

LG V20 (2750₺)

Üst seviyemizin son telefonu olan LG V20, tüm rakiplerini geride bırakarak tüm özellikleri ile ön plana çıkıyor ve listemizin son cihazı oluyor.