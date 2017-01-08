Cep telefonlarımızda bulunan yüksek çözünürlüğe sahip kameralar ile kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için doğru ayarları yapmaya ve bir kaç ipucuna ihtiyacınız var. LG akıllı telefonların kamera kalitesinden bahsetmemize gerek yok, fakat siz buna rağmen kötü fotoğraflar çekiyorsanız makalemize göz atarak en iyi fotoğraf karesini çekebilirsiniz.

Objektifi her zaman temizleyin.

Fotoğraf çekmeden önce mutlaka Objektifi temizleyin. Cebimizde veya çantamızda taşıdığımız akıllı telefonlar ister istemez toza ve kire maruz kalıyor. Çekim yapmadan önce mutlaka kamera camını temizlemeniz gerekiyor. Objektif’de ufacık toz tanelerinin olması fotoğraf da büyük bir obje veya gölge gibi çıkabilir. Çektiğiniz fotoğraflar eskiden çok iyi çıkıyordu fakat belli bir süre sonra buğulanma ve gölgeler oluşmaya başladıysa, kamera camınızın içine toz ve kir kaçmış olabilir. Kamera camının içine kaçan tozu temizlemek için bir teknisyen’den yardım almanız gerekebilir.

Otomatik Mod ve HDR ayarlarını kullanın.

Otomatik mod ile kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Manuel mod hakkında yeteri kadar tecrübeniz yoksa otomatik mod işinizi kolaylaştıracaktır. LG’nin kameralarında bulunan manuel mod ile profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Manuel ayarlar hakkında deneyiminiz olması gerekiyor ve bu ayarları doğru şekilde yapmanız. Manuel mod ile iyi bir pozlama yaparak çekim kalitenizi artırmanız mümkün.

Otomatik mod aktif iken HDR modunu da açtığınızda çekim kaliteniz artacak ve çok hızlı fotoğraflar çekebileceksiniz. HDR modu aktif olduğunda unutmayın, kamera flaşını kullanamassınız. Flaş ile çekim yapmak istediğinizde HDR modunu kapatmanız gerekecek.

Otomatik mod ile mutlaka odaklama işlemi yapmalısınız. Odaklama yapmak için ekranda odak yapacağınız noktaya bir kere dokunmanız ve bir kaç saniye sonra çekim yapmanız gerekmektedir.

Yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekin.

Yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için en önemli unsurlardan bir tanesi de, Kamera çözünürlüğünü yükseltmektir.

Fotoğraf çekerken telefonu titretmeyin.

En çok yapılan hatalardan bir tanesi’de, Tripod kullanmadan elimiz ile çekim yaptığımızda karşımıza çıkıyor. Titreyen bir kamera, telefon bize kötü fotoğraflar çekmemize neden oluyor. Bunun için tripod kullanmanızı öneriyoruz. Fakat her zaman yanımızda tripod bulunduramayız. Bunun için mümkün olduğunca telefonu sabit tutmamız gerekiyor. Titreme kadar önemli unsurlardan bir tanesi’de telefonu düz tutmamız lazım. Öne doğru veya arkaya doğru eğik tuttuğunuzda nesnelerin boyu uzar veya kısabilir. Bunun için ne kadar düz ve titretmeden telefonu sabit tutarsak çekeceğimiz fotoğrafın kalitesi bir o kadar artacaktır.

Zoom yapmak fotoğrafın kalitesini düşürecektir.

Fotoğrafın kalitesini düşüren en önemli unsurlardan bir tanesi’de çekim esnasında zoom yapmak. Telefonlar dijital zoom yaptığından fotoğraf kalitesi oldukça düşecektir. Bu yüzden zoom yapmaktan kaçınınız.

Daha yakın fotoğraflar çekmek için illaki zoom yapmanız gerekecek. Böyle durumlarda bir lens alarak telefona takınız, zoom yaptığınız fotoğrafların kalitesini bu şekilde koruyabilirsiniz.

Işığı doğru kullanın.

Dış ve iç mekan çekimlerinde güneş ışığını veya ortam aydınlatmasını iyi kullanmanız gerekmektedir. Işığın objeye baktığından emin olun yoksa kötü fotoğraflar çekersiniz. Dış çekimlerde güneş ışığını arkanıza alıp, ışığın objeye vurmasını sağlayın. İç mekanlarda gündüz çekimlerinde, sırtınızı pencereye vererek güneş ışığının arkanızda kalmasını sağlayın. burada dikkat etmeniz gereken bir kural daha var. Işığa sırtınızı verdiğinizde gölgeniz önünüze düşmemesi gerekmektedir. Güneş ışığından dolayı gölgeniz objenin üzerine yansırsa fotoğrafınız karanlık çıkacaktır.

Filtre uygulamaları kullanın.

Çektiğiniz fotoğraflarda mutlaka filtreler kullanın. Kullanacağınız filtreler fotoğrafınızın kalitesini arttıracak ve farkedilir detayları ortaya çıkaracaktır. Kötü olduğunu düşündüğünüz fotoğraflarda filtre kullanarak fotoğrafları daha canlı hale getirebilirsiniz.