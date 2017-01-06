Cep telefonlarımız hayatımızın değişmez bir parçası, neredeyse Alo demekten daha çok, farklı işler için kullanıyoruz. Bugün sizlere Akıllı telefonlarımıza kaliteli müzikleri nasıl bulabiliriz ve cep telefonuna kaliteli müzikleri nasıl indiririz onu anlatacağız. LG yeni çıkardığı amiral gemisi akıllı telefonlarında 32Bit ses desteği sunuyor. 32bit ses desteği sayesinde Hifi kalitesinde müzikleri dinliye biliyoruz. Peki bu Hifi kalitesinde müzikleri nereden bulacağız nasıl indireceğiz, gelin bunu sırası ile bakalım. Anlatacağımız yöntemin bir kaç farklı yolu bulunuyor. Siz farklı yöntemlerle de indirebilirsiniz.

Hifi kalitesinde ses dosyası .flac uzantısı

32bit ses desteği sunan akıllı telefonlar; LG G5, LG V10 ve LG V20 modelidir. (lg g5 hi-fi modülü ile 32bit ses desteği sunar) Yakın zamanda çıkacak olan yeni amiral gemisi LG G6 modeli de 32bit ses desteği sunacaktır. 32Bit Dac donanımına sahip akıllı telefonlarda mp3 uzantılı ses dosyaları ile yüksek kalitede müzik keyfi çıkaramazsınız. Bunu için Hifi kalitesinde müzik dinlemek için .flac uzantılı ses dosyalarına sahip olmanız gerekmektedir.

Flac Uzantılı Ses Dosyası, Müzik Nasıl İndirilir?

İlk önce youtube’a girip indireceğimiz müziğin url adresini kopyalıyoruz. Aşağıdaki görselde işaretlenen yere tıklayıp, açılan pencereden panoya kopyala demeniz yeterlidir.

Videonun adresini kopyaladık’dan sonra video’yu .flac uzantısına çevirmek için buraya tıklayarak ilgili siteye gidiyoruz. Kopyaladığımız url’yi aşağıdaki gibi ilgili alana yapıştırıyoruz. Aşağıdaki görselden göreceğiniz gibi .flac uzantısını seçiyoruz ve başlat butonuna tıklıyoruz. Yüksek ses kalitesine sahip ses dosyamız cep telefonumuza iniyor.

Hangi Müzik Oynatıcısını Kullanmalıyım?

Daha iyi sesi almak için geliştirilen bir çok Müzik oynatıcısı var. Bunları bir kenara bırakıp sadece telefonun kendi müzik uygulamasını kullanın. Yüksek kaliteli ses uzantısı .flac ile en temiz ve yüksek kalitede müzikleri telefonun kendi uygulamasını kullanarak dinleyebilirsiniz. Tavsiye edeceğim farklı bir müzik uygulaması da Power Amp uygulamasıdır. Daha yüksek ses ve Bas için Power Amp uygulamasını da kullanabilirsiniz.