Chrome’da Adres Çubuğunu Ekranın Altına Taşıyın

Geçtiğimiz haziran ayında Google Chorme büyük bir güncelleme alarak bazı yenilikler getirdi. Bu yeniliklerden bazıları da Chrome’da adres çubuğunun ekranın altına alması oldu. Bu değişiklik, Chrome tarayıcısının kararlı bir şekilde kullanıcılara default olarak sunmadı, ancak bu değişikliği manuel olarak yapmanın bir yolu var.

Akıllı telefonunuzda internet tarayıcı olarak Chrome kullanılıyorsanız bu ipucu çok işinize yarayacak. Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar 5” – 6” inç arasında ve parmaklarımızın Chrome’un adres çubuğuna ulaşması oldukça zor oluyor. Son dönemlerde 18.9 ekran formatında üretilen akıllı telefonlarda bu durum daha da zor bir hal alıyor.

Chrome Adres Çubuğunu Ekranın Altına Alma!