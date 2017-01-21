Chrome’da Çift Ekran Özelliği Nasıl Kullanılır?

Muhtemelen bilmediğiniz bir Chrome ipucundan bahsedeceğiz. Android 7.0 ile çoklu pencere özelliği daha fazla uygulama desteklemeye başlamıştı. Chrome’da sürekli güncellenen bir web tarayıcısı olduğu için uygulamaya yeni özellikler ekleniyor. Telefon ile web’de fazla vakit geçirenler için harika bir özellik olduğunu düşünüyorum.

Ekrada iki adet Chrome pencere oluşturmak

1-) Chrome uygulamasını açın. Sanal tuşlardaki son uygulamalar menüsüne uzunca basın.

2-) Sağ üst köşedeki Chrome menüsüne tıklayın. (üç noktalı menü)

3-) Chrome menüsünden ”Diğer pencereye git” seçeneğini seçiniz. İkinci ekranınız ekranın aşağısında yer alacaktır. Böyle her yeni sekmede Chrome’da ikinci ekrana otomatik olarak geçiş yapacaktır.

Chrome’da bağlantıları yeni pencerede açmak

Yeni bağlantıları Chrome’da çift ekranda açmak için ilk önce yukarıdaki işlemleri yapmanız gerekiyor. Daha sonra yeni pencerede açacağınız bağlantıya uzun süre basmak ve ”Yeni pencerede aç” seçeneğini seçmek.