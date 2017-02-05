Popüler ROM geliştiricileri, güncelleme almayan akıllı telefonlar için kendi imkanlarıyla yazılımı güncel Custom ROM’lar hazırlar. Bu ROM’lar telefonun güncel olmasını sağlasa da garanti kapsamında dışarıda bırakmaktadır. ROM kurulumu yapmaya karar vermeden önce garanti kapsamını da düşünerek karar verin. Akıllı telefonlarımız gün geçtikçe eskimekte olduğu için firmalar bu telefonlara güncelleme desteğini keser ve telefon en son aldığı güncellemeyle yalnız kalır. ROM geliştiricileri bunun önüne geçmek için kendi imkanlarıyla o akıllı telefona uygun ROM hazırlar ve yayınlar. Bu yazımızda da sizlere Custom ROM’ların nasıl kurulduğunu, kurmadan önce nelerin gerektiğini anlattık.

Custom ROM Yüklemek İçin Neler Gereklidir?

Custom ROM kurmadan önce gerekli olan iki şey Root ve TWRP’dir. Root ve TWRP’siz Custom ROM yüklemek biraz zordur. Bu yüzden aşağıya akıllı telefonunuza uygun Root ve TWRP linklerini sıraladık.

Custom ROM’lar Nasıl Yüklenir?

Telefonunuzun hafızasına ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.

ve dosyalarını kopyalayın. Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.

bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın. Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.

adımlarını takip edip seçeneklerini seçip sistemi temizleyin. Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u ve GApps paketini flaslayın.

kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ve paketini flaslayın. Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

GAPPS Paketi Nasıl İndirilir?

Lineage OS ve AOSP tabanlı ROM’ları telefona yüklediğinizde Google hizmetlerini önceden kurulu olarak sunulmaz. Bu yüzden telefonumuza uyumlu GAPPS paketini manuel olarak TWRP ekranında flashlamamız gerekiyor. Biz tüm rom yükleme yazılarımızda yükleyeceğiniz rom paketine uygun GAPPS paketini veriyoruz. Aşağıdan nasıl indirip yükleyeceğinizi görebilirsiniz.

GAPPS paketini indirmek için open gapps sitesini ziyaret ediyoruz. Yükleyeceğiniz rom’a uygun gapps paketini seçip bilgisayarımıza indiriyoruz.

GAPPS Paketi Nasıl Kurulur?