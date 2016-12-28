CyanogenMod’un geliştirici ekibi, LineageOS isimli yeni bir açık kaynaklı projeye başlayacağını duyurdu.

Cyanogen Inc. yayınladıkları kararla 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile tüm servislerini kapatacaklarını bildirmişti ve bu haber ile CyanogenMod kullacılarını üzmüştü. Hatta bu servislerden yararlanan akıllı telefon üretici firmaların kullanıcıları için oldukça endişe verici bi haber oldu. Şimdi ise Cyanogen ekibi LineageOS isimli yeni bir açık kaynaklı projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Cyanogen Inc. şirketinin Reddit’te yaptığı açıklamaya göre LineageOS tamamen CyanogenMod altyapısına sahip ve kullanıcılar telefonlarını formatlamadan LineageOS’a geçebilecekler. Ayrıca CyanogenMod’un bu güne kadar sürdürdüğü profesyonel kalite ve güvenilirliği de devam ettireceği açıklamada yer alıyor. Bu haber ile GitHub’ta CyanogenMod dosyalarıyla dolu olan veri havuzunun sırrı da çözülmüş oldu. Bu veri havuzu artık Lineage OS Android Distribution (Lineage OS Android Dağıtımı) olarak geçiyor. Şu an için değişen tek şey isim ve gelecekte kullanıcıları ne gibi değişiklikler beklediği bilinmiyor.

Kısacası CyanogenMod piyasadan çekildi ama devam niteliği taşıyacak olan LineageOS ile android dünyasında varlığını sürdürmeye devam edecek. Bu yeni projenin web sitesi ve sosyal medya hesapları şu an için hazırlık aşamasında.

LineageOS web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

LineageOS için GitHub veri havuzunu buradan ziyaret edebilirsiniz.