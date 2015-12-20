Rom piyasası biraz komik değil mi? Eski ve alt segment telefonlar, çoğu yeni telefonlardan önce Android 6.0 Marshmallow‘a geçiyor (en azından onofficial olarak). CyanogenMod her geçen gün daha fazla telefonu kapsayarak genişlemeye devam ediyor. En son bugün bir çok LG akıllı telefonlar dünyadaki en popüler 3. parti Android Rom versiyonu CyanogenMod 13 Marshmellow desteği almaya başladı. Desteklenen akıllı telefonlar; LG G3s, D3 Beat, G2 Mini ve Oplimus L70.

Şimdi CyanogenMod’un en son ve en iyi deneyimini yaşamaya hazır mısınız?

Eğer CyanogenMod’un Nightly sürümlerine alışık değilseniz şöyle söyleyeyim onlar her gece güncellenir (Snapshot sürümleri ayda bir güncellenir). Bazı hatalar ve sorunlarla karşılaşmamak için Nigjtly sürümlere göre daha az hataya sahip Snapshot sürümünü bekleyebilirsiniz.

Ek olarak, ters giden her şey için sorumluluk size aittir. lütfen önce araştırma yapın.

Yükleme Rehberi:

Telefonu Recovery’de başlatın Gerekli ise en son sürümün Bootloader’ını yükleyin CM 13’ü yükleyin Gapps’i yükleyin Telefonu yeniden başlatın

LG G3 BEAT CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

LG G3 S CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

LG G2 MINI CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

LG OPTIMUS L70 CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

Gapps: indir