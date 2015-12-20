Rom piyasası biraz komik değil mi? Eski ve alt segment telefonlar, çoğu yeni telefonlardan önce Android 6.0 Marshmallow‘a geçiyor (en azından onofficial olarak). CyanogenMod her geçen gün daha fazla telefonu kapsayarak genişlemeye devam ediyor. En son bugün bir çok LG akıllı telefonlar dünyadaki en popüler 3. parti Android Rom versiyonu CyanogenMod 13 Marshmellow desteği almaya başladı. Desteklenen akıllı telefonlar; LG G3s, D3 Beat, G2 Mini ve Oplimus L70.

Şimdi CyanogenMod’un en son ve en iyi deneyimini yaşamaya hazır mısınız?

Eğer CyanogenMod’un Nightly sürümlerine alışık değilseniz şöyle söyleyeyim onlar her gece güncellenir (Snapshot sürümleri ayda bir güncellenir). Bazı hatalar ve sorunlarla karşılaşmamak için Nigjtly sürümlere göre daha az hataya sahip Snapshot sürümünü bekleyebilirsiniz.

 

Ek olarak, ters giden her şey için sorumluluk size aittir. lütfen önce araştırma yapın.

 

Yükleme Rehberi:

  1. Telefonu Recovery’de başlatın
  2. Gerekli ise en son sürümün Bootloader’ını yükleyin
  3. CM 13’ü yükleyin
  4. Gapps’i yükleyin
  5. Telefonu yeniden başlatın

 

LG G3 BEAT CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

LG G3 S CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

LG G2 MINI CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

LG OPTIMUS L70 CYANOGENMOD 13 NIGHTLIES: indir

Gapps: indir

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • murat demir

    d690 için uyumlumudur

  • orhan

    recovery nasıl yüklerim

    • Cihazınıza uygun TWRP image dosyasını indirip Google Play Store’da bulunan Flashify programıyla yükleyebilirsiniz ancak kullanmayı bilmiyorsanız tavsiye etmiyoruz. Zira bilmeden kullanırsanız cihaz brick olabilir ve açılmayabilir

  • Furkan

    Modeli d723tr olanlar d24 için olan romu yukleyebilirlerr ben bi siteden o şekilde yaptım sorunsuz kullanıyorum boş yere beklemeyin.

    • feromen

      link atarmısın

    • yusuf

      Usta nasil yaptin rica etsem bi anlatsan

  • dscoopas

    Snapshot versiyonu çıkmış durumda, acaba hata oranı ne kadardır?

  • G3 BEAT d723 yukleyen var mi? Sorun falan aluyormu

  • ahmet

    lg g3 beat kullanıyorum telefonuma marsmallow güncellemesi ne zaman yapılır ve nasıl yükleyeceğiz yardımlarınızı bekliyorum selamlar.

  • Mustafa

    Benim relefonum da lg g3 d723 beat bende bu tekefona rom bulamadım yardimci olurmusunuz

  • yusuf tan

    benim cihazım d 723 modelidir ve cihazıma göre recovery modeli bulamadım rica etsem bu konuda yardımcı olurmusunuz marsmelow cyanomed romu yüklemek istiyorum.

    bu konuda dönüş yaparsanız sevinirim

    yusuftan1982@gmail.com