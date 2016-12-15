Telefonunuza yaptığınız bir güncellemeden sonra telefonun herhangi bir sistem dosyası zarar görebilir ya da eğer telefonunuz rootlu ise yapacağınız bazı işlemler herhangi bir sistem dosyasına zarar verebilir. Eğer sistem dosyalarınız’dan biri zarar görürse telefonunuzda bazı sorunlar meydana gelebilir (donma, kasma, aşırı ısınma, kendi kendine reset atma vs. gibi) bu sorunlardan “Hard Reset” dediğimiz format atma işlemiyle kurtulamazsınız bu tür durumlardan Flashtool ile telefonunuza LG tarafından sağlanan orijinal yazılımını tekrar yükleyerek kurtulabilirsiniz.

Dosyalar ve İndirmeler

Bilgisayarınıza cihazınızla uyumlu .kdz formatındaki sistem dosyasını buradan indirin:

Bu 2 linkten isterseniz kitkata veya lollipopa geçiş yapabilirsiniz. Kurmak için 1 ini indirmeniz yeterlidir (İndirmelerinizde sıkıntı olursa İDM kullanarak hızlı ve sorunsuz indirme yapabilirsiniz)

Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yülemelisiniz.

LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme

Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın: LG Flashtool

LG Flashtool ile Stock Rom Yükleme

Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

“Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır. Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.

Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.

OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.

Bu rehberdeki anlatım g3 beat içindir, Linkteki dosyaları başka telefonlara denemeyiniz,Yapacağınız yanlış işlemlerden dolayı LGDestek.NET Sorumlu değildir!