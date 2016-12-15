LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Telefonunuza yaptığınız bir güncellemeden sonra telefonun herhangi bir sistem dosyası zarar görebilir ya da eğer telefonunuz rootlu ise yapacağınız bazı işlemler herhangi bir sistem dosyasına zarar verebilir. Eğer sistem dosyalarınız’dan biri zarar görürse telefonunuzda bazı sorunlar meydana gelebilir (donma, kasma, aşırı ısınma, kendi kendine reset atma vs. gibi) bu sorunlardan “Hard Reset” dediğimiz format atma işlemiyle kurtulamazsınız bu tür durumlardan Flashtool ile telefonunuza LG tarafından sağlanan orijinal yazılımını tekrar yükleyerek kurtulabilirsiniz.

  Dosyalar ve İndirmeler

  Bilgisayarınıza cihazınızla uyumlu .kdz formatındaki sistem dosyasını buradan indirin:

Bu 2 linkten isterseniz kitkata veya lollipopa geçiş yapabilirsiniz. Kurmak için 1 ini indirmeniz yeterlidir (İndirmelerinizde sıkıntı olursa İDM kullanarak hızlı ve sorunsuz indirme yapabilirsiniz)

  Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yülemelisiniz.
LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme

  Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın: LG Flashtool

  LG Flashtool ile Stock Rom Yükleme

Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

  LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

  “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır. Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.

  Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.

  Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.

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OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.

Bu rehberdeki anlatım g3 beat içindir, Linkteki dosyaları başka telefonlara denemeyiniz,Yapacağınız yanlış işlemlerden dolayı LGDestek.NET Sorumlu değildir!

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15 YORUMLAR

  1. Admin yazılımı attıktan sonra telefonu tan çevirince takılıyor zaten telefonun bildirim panelinin orası kullanılmıyor ve çok sinir vir hal alıyor formatı telefonun üst tarafı çalışmadığı için attım

  2. slm admin benim lg g3 beat yazilim verisiyonu 5.0.2 var yeniden yazilim atsam duzelir mi facebook girerken yavaslama oluyor ve google play store den bazi uygulamalari indiremiyorum cihaziniz bu surumle uyumlu degil diyor.

      • Evet hard reset attim ayni herhangi bi degisiklik yok / bu stok rom u yazilimini indirdim bekliyorum sifidan mi yukleme yapim yoksa normal yukseltme mi yapim / lg3 beat yurdisindan geldi haliyle pasaport kaydi yok imeil atildi bunun icin ne yapmam gerekiyor .yardimci olursaniz sevinirim saygilar…

  3. kardeşim sorunsuz yüklendi. Yalnız yazılım güncellemesi geldi ve telefonu güncelledikten sonra çok değişik bir hal aldı. uygulamalar açılmadı, telefon tam kapanmadı, kendi kendine kapanma ve açılmama sorunu oldu, içinde ki zil sesi bildirim alarm vs ses tonları kayboldu. daha sonra diğer kdz dosyasını yükledim onda da aynı şey oldu ve işlemi sıfırdan yaptığımda da düzelmedi. bunun hakkında dönüş yaparsan sevinirim.

    • Telefonu güncelledikten sonra hard reset atmadıysanız atın çünkü bu yazılımsal problemleri çözer. Atamıyorsanız telefonu kapatıp download moda olarak CSE Flash yoluyla kdz flashlayınız.

  5. Arkadaşlar sunucuda sorunlar vardı idm ile indirmeniz gerekiyordu onu bahsetmiştim orda, ancak sunucular düzeldiği için indirebilirsiniz normal olarak.

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