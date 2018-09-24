[D802] LG G2 Android 9.0 Pie ROM Yükleme Rehberi

Efsane akıllı telefon LG G2 için geliştiriciler ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Özellikle bu akıllı telefon için büyük çaba sarf eden geliştiriciler bir sistem daha inşa etti. İnşa edilen sistemle birlikte LG G2 Android 9.0 Pie güncellemesi almış kadar oldu. Eskiden CyanogenMod olarak bilinen ve yeni adıyla LineageOS olarak hayatımızda devam eden ROM sistemi geliştirildi.

LG G2 Android 9.0 Pie ROM Çalışan Özellikler

Ses

Bluetooth

Kamera

GPS (konum)

Kulaklık

NFC

SIM (şebeke)

Dahili depolama

Arayüz

Wi-Fi

OTG desteği

Çalışmayan Özellikler

FDE: Tam Disk Şifreleme şu anda desteklenmiyor.

Hızlı şarj (Klasik LineageOS geleneği)

LG G2 Android 9.0 Pie için Gerekli Dosyalar

LG G2 Android 9.0 Pie Kurulum Rehberi