[D802] LG G2 Android 9.0 Pie ROM Yükleme Rehberi

Efsane akıllı telefon LG G2 için geliştiriciler ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Özellikle bu akıllı telefon için büyük çaba sarf eden geliştiriciler bir sistem daha inşa etti. İnşa edilen sistemle birlikte LG G2 Android 9.0 Pie güncellemesi almış kadar oldu. Eskiden CyanogenMod olarak bilinen ve yeni adıyla LineageOS olarak hayatımızda devam eden ROM sistemi geliştirildi.
LG G2 Android 9.0 Pie ROM Çalışan Özellikler
- Ses
- Bluetooth
- Kamera
- GPS (konum)
- Kulaklık
- NFC
- SIM (şebeke)
- Dahili depolama
- Arayüz
- Wi-Fi
- OTG desteği
Çalışmayan Özellikler
- FDE: Tam Disk Şifreleme şu anda desteklenmiyor.
- Hızlı şarj (Klasik LineageOS geleneği)
LG G2 Android 9.0 Pie için Gerekli Dosyalar
- LG G2 Android 9.0 Custom ROM dosyası indir (indirmek için sağ üstte bulunan indirme simgesine tıklayın, dosyaları ellemeyin)
- GApps Paketi indir (sırasıyla; ARM – 9.0 – istediğiniz varyantı seçin)
- TWRP 3.2.2.0 sürümü indir
- LP Bootstack indir
LG G2 Android 9.0 Pie Kurulum Rehberi
- Telefonunuzdaki verilerin silinme durumu olacağından yedeğini alın.
- İşlemleri uygulayabilmek için telefonunuzun sürümüne Root & TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G2 Root & TWRP Rehberi)
- Root ve TWRP olayını geçtikten sonra telefonu TWRP Modu’na alın.
- İlk olarak Backup kısmına girip tüm seçenekleri seçerek telefonun sistem yedeğini alın. (Telefonda halihazırdaki yedek alınarak oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmaktadır.)
- Yedek işlemini geçip kurulum için varolan sistemi temizlemek gerekir. Bunun için TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.
- Düzgün bir kurulum için indirmenizi istediğimiz TWRP dosyasını Install bölümünden bulup flashlayın ve ana menüye dönüp Reboot > Recovery adımlarını takip edin.
- Telefon yeni TWRP sürümüyle açıldıktan sonra tekrar Install bölümüne girin ve sırasıyla ROM, GApps Paketi ve Bootstack dosyasını flashlayın. Bootstack dosyasını flashladıktan sonra KK seçin ve devam edin.
- Son olarak telefonu yeniden başlatın.
twrp yeni sürüm olması şartmıdır teşekkür ederim, bendeki eski twrp android 8.1 var aosp
Yeni TWRP sürümü kurulumu şart koşulmaktadır.
Sen kralsın kardeşim
Teşekkür ederim.